TE RECOMENDAMOS
Funa contra Yordi Rosado: lo critican por despedir a una trabajadora por “riesgo” a su matrimonio; "Me llamaba la atención”, dice
Momento de la explosión en Paseos de Taxqueña: video del C5 capta el estallido que dejó varios heridos
¿Ruptura por dinero? Alicia Villarreal y su novio tiktoker desatan polémica por préstamo de 15 mil dólares
Si entre tus propósitos del 2026 está viajar más, conocer nuevos destinos, esta es tu oportunidad para organizar tu agenda, darte tus escapadas sin descuidar a tu bolsillo.
Encontramos varias promociones que te permitirán viajar en avión por menos de mil pesos con la tarifa aeroportuaria incluida (TUA), saliendo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM) con Volaris.
Da click en este enlace y encuentra las almohadas Sognare con excelentes descuentos
Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”
Así que con agenda en mano revisa cuantos días tendrás que pedir en tu trabajo para ausentarte y tomar un poco de sol en alguna de las paradisiacas playas de México:
Puerto Vallarta, Jalisco (aplica desde miércoles 21 de enero al martes 27 de enero):
- Paquete Zero en $99.00 más TUA, queda en $722.00
- Tarifa Básica en $350 más TUA, precio final: $ 973.00
Puerto Escondido, Oaxaca (aplica desde jueves 26 de febrero al martes 4 de marzo)
- Paquete Zero en $78.00 más TUA, queda en $701.00
- Tarifa Básica en $350 más TUA, precio final: $ 952.00
Mejora tu nivel de inglés tomando aquí cursos de inglés en Coursera
Acapulco, Guerrero (elige la fecha de salida entre el 8 al 11 de febrero)
- Paquete Zero en $352.00 más TUA, queda en $975.00
Huatulco, Oaxaca (única fecha miércoles 11 de marzo)
- Paquete Zero en $365.00 más TUA, queda en $988.00
Mazatlán, Sinaloa (viernes 16 de enero y domingo 18 de enero)
- Paquete Zero en $470.00 más TUA, queda en $1,093.00
[Publicidad]