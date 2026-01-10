Si entre tus propósitos del 2026 está viajar más, conocer nuevos destinos, esta es tu oportunidad para organizar tu agenda, darte tus escapadas sin descuidar a tu bolsillo.

Encontramos varias promociones que te permitirán viajar en avión por menos de mil pesos con la tarifa aeroportuaria incluida (TUA), saliendo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (ACIM) con Volaris.

Así que con agenda en mano revisa cuantos días tendrás que pedir en tu trabajo para ausentarte y tomar un poco de sol en alguna de las paradisiacas playas de México:

Puerto Vallarta, Jalisco (aplica desde miércoles 21 de enero al martes 27 de enero):

Paquete Zero en $99.00 más TUA, queda en $722.00

más TUA, queda en Tarifa Básica en $350 más TUA, precio final: $ 973.00

Puerto Escondido, Oaxaca (aplica desde jueves 26 de febrero al martes 4 de marzo)

Paquete Zero en $78.00 más TUA, queda en $701.00

Tarifa Básica en $350 más TUA, precio final: $ 952.00

Acapulco, Guerrero (elige la fecha de salida entre el 8 al 11 de febrero)

Paquete Zero en $352.00 más TUA, queda en $975.00

Huatulco, Oaxaca (única fecha miércoles 11 de marzo)

Paquete Zero en $365.00 más TUA, queda en $988.00

Mazatlán, Sinaloa (viernes 16 de enero y domingo 18 de enero)