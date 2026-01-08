Lo que parecía ser una segunda oportunidad en el amor para Alicia Villarreal con Cibad Hernández tras concluir su complicado divorcio con Cruz Martínez, la relación se ha visto envuelta en tensiones familiares y rumores sobre una abrupta ruptura por problemas de dinero por parte del tiktoker, quien es 11 años menor que ella.

El tórrido romance de la exvocalista del Grupo Límite supuestamente habría terminado luego de que su novio le pidiera 15 mil dólares prestados para pagar una deuda que tendría con su expareja, madre de sus hijas.

Sin embargo, Alicia Villarreal y Cibad Hernández reaccionaron de una forma irónica sobre este problema de dinero.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el préstamo que le pidió su novio?

Resulta que Cibad Hernández, quien es un popular tiktoker, junto con Alicia Villarreal lanzaron un video con el que descartaron estar peleados, distanciados o incluso haber terminado.

En forma de sátira, el influencer compartió un video en el que bromeó con la cantante, quien se hizo presente con su icónica frase: "Ajaaa".

-"Amor, amor, amor, amor, ¿me vas a prestar los 15 mil dólares, sí o no?"

-"¡Ya te dije que no!"

-"¿Por qué mi vida, la gente está preocupada? Préstame los 15 mil dólares "

Cómo cómplices de una broma, la pareja con esto quiso hacer frente a los dichos que al parecer no sólo se quedaron en las redes.

-"¡Ya te dije que no!"

-"Esta bien, pero ¿si me amas?"

-"Ajaaa"

En las últimas semanas, Alicia y Cibad han demostrado que buscaran mantenerse unidos a pesar de los señalamientos sobre sus vidas personales e incluso pese a las recientes tensiones familiares surgidas de las declaraciones de la hija de la cantante, Melenie Carmona.

¿Cuándo iniciaron su noviazgo Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sorprendieron a finales de agosto de 2025 al medio del espectáculo al aparecer como pareja a tres semanas de que la exvocalista del Grupo Límite firmara su divorcio que se desarrolló en medio de la polémica por acusaciones de violencia intrafamiliar.

El influencer compartió en sus redes un video en el que aparecía tomado de la mano con la cantante presumiendo su tatuaje de pareja y haciendo un reel con un apasionado beso grabado durante una romántica escapada a Las Vegas.

Hecho que meses después le recriminaría su hija mayor, asegurando haberle pedido a su madre "no ser tan descarada" con su noviazgo.