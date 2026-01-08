Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk ahora está desafiando la filosofía conservadora de su padre al ser la nueva modelo de lencería de la marca de moda SavageXFenty, fundada por la cantante Rihanna.

En redes sociales circula la reciente campaña publicitaria de la firma para la colección temática de San Valentín 2026 llamada Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite, uno de los más grandes hitos de Wilson en su incipiente carrera en el modelaje.

En las nuevas imágenes, Vivian Wilson posa junto a sus compañeras modelos Lovie Simone y Emma Arletta, con un fondo de imponentes estatuas de mármol. Esta escenografía confiere a las fotografías un aire dramático y mitológico, ideal para la temática de Afrodita.

El resultado ha sido un conjunto de imágenes románticas y mitológicas, que combinan lo clásico y lo moderno, sirviendo como una metáfora visual perfecta de la propuesta de Savage x Fenty.

Vivian fue la sensación durante la Semana de la Moda de Nueva York 2025, misma que le hizo ser partícipe de algunos shows en Europa. En su momento, la joven, de 21 años, fue catalogada por la firma Alexis Bittar como la representación de un estado de la Unión Americana donde los derechos de las personas trans son atacados.

“Seleccioné deliberadamente a cada concursante para que representara un estado de Estados Unidos, donde los derechos de las personas trans están bajo jaque”, apuntó el diseñador en una entrevista con Page Six.

Bittar consideró a Vivian como representante del estado de Carolina del Sur ahora que la joven ha sido objetivo de la atención mediática e incluso de la críticas de su padre, que dijo que para él estaba "muerta".

El diseñador dijo en sus redes sociales que organizó el show con el objetivo de presentar una “historia sobre misoginia, depredadores desenfrenados, cosificación y derechos trans”.

Cabe recordar que Vivian fue tema de conversación luego de que su padre, que es el hombre más rico del mundo, dijera en una entrevista que la considera muerta desde el momento en que decidió cambiar su género, con el que pasó de ser Xavier Musk a Vivian Jenna Wilson.

Tras las declaraciones de Musk, Wilson reveló que se convirtió en el blanco de críticas y odio de los seguidores de su padre en redes sociales. Según ha afirmado, es común que reciba mensajes donde le desean la muerte.

Aún con el desprecio de su propio padre, Vivian Jenna ha triunfado en la industria del modelaje y se ha mantenido económicamente por sus propios medios. En una entrevista que dio recientemente, la joven señaló que ha vivido en bancarrota en los últimos años a pesar de que Elon es multimillonario, esto debido a que no le pasa pensión ni le ofrece ayuda.

Señaló que, aunque la gente asume que goza del dinero de su padre, en realidad tiene una vida humilde, con una casa compartida con sus amigos y lo necesario para comer.