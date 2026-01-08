La pelea entre Jimmy Kimmel y Donald Trump tiene otro explosivo episodio, y esta vez el detonante es un caso que ha sacudido a Estados Unidos en las últimas horas: el asesinato de una mujer de 37 años a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El comediante y presentador no se guardó nada en contra del presidente de Estados Unidos y lanzó duras críticas tras sus declaraciones sobre el tiroteo fatal ocurrido en Minnesota esta semana.

Todo comenzó después de que Trump defendiera públicamente a agentes de ICE, exactamente al involucrado en la muerte de Renee Nicole Good, una madre de tres hijos en Minnesota.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario aseguró que el agente actuó en “defensa propia”, una versión que encendió la polémica a nivel internacional y ha generado diversos comentarios, tanto entre la sociedad civil como en la política.

“La mujer que conducía el auto se comportó de manera muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, apuntó Trump en su comunicado.

Kimmel, en respuesta, calificó a Trump de “maníaco” por haber justificado el asesinato y defender al agente, quien presuntamente se dio a la fuga inmediatamente del tiroteo, según muestran las imágenes que circulan en internet.

“Vi este video. No parecía que alguien hubiera sido atropellado. Me pareció que una mujer se asustó, intentó huir y le dispararon”, señaló el presentador en su programa Jimmy Kimmel Live!

Agregó que Trump no debería tomar la decisión sobre quién fue el culpable en el asesinato, sino que sería un tribunal.

Según ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Good habría usado su camioneta como un “arma” en contra de los agentes que se encontraban en medio de un operativo antimigrante, llegando incluso a calificar el hecho como “terrorismo doméstico”.

Sin embargo, testigos en el lugar, que grabaron todo el episodio, incluido el asesinato, pusieron en duda esa versión y aseguran que la mujer parecía asustada y trataba de huir a bordo de su camioneta.

Trump insistió en que el video mostraba una situación caótica y que era “difícil creer” que el agente saliera con vida. Otras grabaciones que circularon después mostrarían que el oficial no resultó herido, lo que avivó todavía más las críticas.

Las imágenes muestran a Good bloqueando la calle con su vehículo, retrocediendo cuando los agentes le ordenan moverse y, segundos después, se escuchan tres disparos. La camioneta terminó fuera de control, estrellándose contra autos y un poste de luz, mientras los testigos gritaban horrorizados.

El caso provocó una reacción política inmediata. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió públicamente que ICE abandone la ciudad, acusando a la agencia de generar miedo, desconfianza y caos en las calles.

Frey fue aún más lejos y aseguró que el agente involucrado actuó de manera "imprudente", con un resultado fatal: “No los queremos aquí”, sentenció, afirmando que la presencia de ICE está teniendo el efecto contrario al de la seguridad que prometen.