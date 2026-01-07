En Hollywood circula un rumor que tiene inquieta a la familia real y a Meghan Markle, sobre todo: se comenta que el príncipe Harry le ha hecho llamadas secretas a Jennifer Lopez y que dicha situación ha provocado que la duquesa de Sussex “muera” de celos, ya que conoce del historial de conquistas de la famosa cantante, pero también, teme que su belleza le robe la atención de su esposo.

Desde hace meses se especula que el matrimonio de los Sussex se tambalea y esto se debería a varias razones: la principal, a que la crisis financiera ha afectado su relación ya que perdieron proyectos millonarios que los pondrían en riesgo de quedarse sin su privilegiada y cómoda vida en Montecito, California.

Tras los descalabros profesionales que han tenido, tanto Meghan como Harry comenzaron a probar otros caminos y decidieron enfocarse este 2026 a su labor filantrópica, es por eso que se encuentran en la búsqueda de celebridades que se sumen a su causa.

Principalmente, Harry está interesado en que varios famosos se unan a su causa, pero especialmente quiere que Jennifer Lopez sea la primera en su lista, así lo dio a conocer RadarOnline.

De acuerdo con una fuente cercana, JLo es la celebridad favorita del príncipe Harry y se está comunicando con ella de forma secreta para convencerla y que acepte.

Según se informó, el príncipe, de 41 años, está contactando a todas las personas con las que tiene una conexión ya que no sólamente es a la estrella de “Hustlers”, de 56 años, a quien quiere atraer.

“Sin duda ella es la perspectiva más emocionante para él porque está muy enamorado de ella desde que se conocieron", dijo el informante al medio anteriormente citado. En 2020, Harry y Meghan Markle tuvieron una cena íntima en Miami con JLo y su entonces novio Alex Rodríguez. El hermano de William pasó gran parte de la noche charlando con Jennifer. "La mayoría de los hombres están totalmente cautivados por ella, y Harry es sólo un ser humano", añadió la fuente.

Tras ese encuentro, la duquesa, de 44 años, estaba furiosa por la forma en que Harry se interesó por JLo: “Meghan salió de esa cena sintiéndose muy celosa (...) ciertamente no está pasando nada sospechoso, pero es difícil imaginar que Meghan esté muy contenta con esto", dijo la fuente.

De acuerdo con el informante, si Harry logra que Jennifer Lopezz aparezca en un evento de los Juegos Invictus sería muy beneficioso para la organización y una gran logro para él también.

“Harry es muy competitivo, y ver a su hermano, el príncipe William , atraer a tantos grandes nombres por sus esfuerzos filantrópicos le ha encendido el corazón (...) Él es el líder en Hollywood y dice que debería ser él quien consiga a los grandes nombres", precisó.