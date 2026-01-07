Ben Affleck vivió uno de esos momentos que dejan a cualquier papá con la boca abierta. El actor de Argo confesó en un programa de televisión que su hijo menor, Samuel, de apenas 13 años, le pidió dinero… pero no para videojuegos o para gastos comunes, sino para apostar en deportes.

De acuerdo con lo que contó en el programa de Jimmy Kimmel, Samuel, que es hijo también de Jennifer Garner, le pidió por lo menos 100 dólares para hacer apuestas junto a sus amigos.

“Mi hijo me preguntó hace como un mes ‘Oye, ¿me das 100 dólares para apostar en deportes?’”, relató entre risas nerviosas, dejando claro que no se esperaba esa petición a su edad.

Según el adolescente, la apuesta no tenía gran riesgo porque “si pierden, ya no vuelven a apostar”. Ben, con su clásico sarcasmo, no pudo evitar burlarse del supuesto autocontrol de los amigos de su hijo, comparándolo con apostadores adultos que prometen retirarse… y nunca lo hacen.

“Es como, ¿qué? Me dijo: 'Mis amigos ganan 100 dólares, pero si los pierden, se acabó’. Y yo le dije: ‘¡Ay, qué buen estándar! ¡Menuda disciplina” Para que no vuelvas con nerviosismo y digas: ‘Sé que Green Bay va a cubrir el over en la segunda mitad’”, contó.

La anécdota se volvió todavía más intensa cuando Affleck recordó que el mundo de las apuestas no le es ajeno y, que en su experiencia no es una actividad sana, aunque sí bien remunerada. La celebridad, de 53 años, reveló que su propio padre, Timothy Byers Affleck, fue corredor de apuestas cuando él era joven, y que parte de los lujos básicos de su infancia llegaron gracias a eso.

“Mi padre trabajaba en un bar, pero la mayor parte de su dinero lo ganaba como corredor de apuestas de poca monta”, señaló.

Ben recordó que, gracias a las apuestas de su padre, obtuvo su primera videograbadora. Según contó, el aparato llegó a casa “gracias” a las malas rachas de los New England Patriots, algo que hoy recuerda con humor, pero que en su momento fue vergonzoso y hasta ilegal.

A pesar de ser uno de los actores y productores mejor pagados de Hollywood, Ben Affleck ha insistido en criar a sus hijos con los pies en la tierra, junto a su exesposa Jennifer Garner. Y no es la primera vez que Samuel pone a prueba dicho método.

Hace unos meses, el actor de Batman vs Superman y su hijo, de 13 años, se hicieron virales en redes sociales después de que Ben se negara a comparle a Samuel un par de tenis Dior Air Jordan, valorados en 6 mil dólares.

En su momento Ben comentó que le pidió “cortar mucho césped” para que le pudiera dar el dinero.

“Eso es lo que pasa cuando le dices a un niño que tiene que cortar el césped. De repente, ya no quiere esos zapatos”, dijo Ben. “Le dije: ‘Hombre, no necesitas zapatos de mil dólares’. El me respondió: ‘Tenemos dinero’. yo le dije: ‘Yo tengo el dinero, tú estás en la ruina’”.

En varias ocasiones ha dicho que quiere que sus hijos crezcan pensando que tienen que ganarse el dinero, ya que éste no cae del cielo, y no porque tengan una fortuna el dinero se regala.

Según ha dicho, él y Jennifer les han enseñado a sus hijos que deben trabajar duro.