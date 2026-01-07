Hailey Bieber protagoniza la nueva campaña publicitaria de la colección de Victoria’s Secret que presenta nuevos diseños de lencería para las celebraciones de San Valentín.

La celebridad rodó una sesión fotográfica ataviada con varias prendas de la colección y compartió algunas tomas en Instagram. Uno de los looks que modeló se trató de un sostén push up rosa baby con encaje negro, de finos tirantes y cordones entretejidos en las copas. Agregó un bikini de hilo de cintura alta de la misma tela con olanes negros en los costados.

Para otras tomas se vistió con un bralette rosa con flores bordadas sobre el escote, y uno más en tonalidades rosa coral con tirantes satinados.

Algo en común de todas las tomas fue su belleza al natural, ya que, sin perder el glamour, se lució con maquillaje en tonos naturales, mientras su cabello color chocolate con luces rubias se mostró peinado en una cola de caballo alta con mechones ligeramente ondulados.

En la sesión de la campaña publicitaria principal, Hailey posó dentro de un baúl vintage de madera pintándose las uñas de los pies, una pose idéntica a la que hace algunos años hizo la modelo Gisele Bündchen para la colección Think Pink Fragrance Campaign 2001.

Hailey Bieber inició el año rodeada de su familia en un paradisíaco viaje a las playas del Caribe.

La supermodelo compartió una serie de fotos en traje de baño a través de su cuenta de Instagram, tomadas durante dicha escapada romántica a la playa junto a su esposo, Justin Bieber.

La personalidad de las redes sociales, de 29 años, publicó una selfie sensual en sus historias el sábado, modelando un traje de baño de una pieza con estampado de leopardo y atrevidos recortes.

Además, subió una publicación de carrusel a su página, en la cual también apareció su hijo Jack Blues Bieber, a quien comparte con Justin.

En una entrevista con GQ publicada en noviembre, la celebridad, que anteriormente había hablado de su amor por la maternidad y había insinuado sus planes de ampliar su familia con Justin a finales de 2025, confesó sentirse “mucho más preparada” para tener otro bebé después del nacimiento de Jack en 2024.

Al reflexionar sobre su experiencia como madre primeriza, comentó: “No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma. Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”.

Por su parte, confesó en un episodio de octubre del podcast In Your Dreams con Owen Thiele que “definitivamente” desea tener más hijos en un futuro próximo.

“Sé que quiero más de uno. Pero siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, señaló.