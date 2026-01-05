La hija de Daddy Yankee, Jesaaelys, sorprendió a los seguidores del reguetonero al publicar las primeras fotos de su boda celebrada el año pasado, en la que al parecer el puertorriqueño fue el gran ausente.

" Octubre 4, 2025 me casé con el amor de mi vida ", con este romántico y contundente mensaje, la creadora de contenido confirmó que desde hace tres meses de forma oficial comparte su vida con Carlos Olmo.

Entre las imágenes que subió la hija del reguetonero están los momentos más memorables de la ceremonia; sin embargo, destaca en la que aparece la novia caminando por el pasillo hacia el novio, pero del brazo de su madre Mireddys González, instante en el que se esperaría ver a Daddy Yankee.

Aunque Jesaaelys no dio detalles del evento o sobre los invitados a la fiesta, en las fotos sí se le ve muy contenta besando a su pareja, presumiendo sus argollas de casados y tomados de la mano.

¿Porque no fue Daddy Yankee a la boda de su hija?

En contraste, el intérprete de "Gasolina" hace un par de días compartió un video recordando las "lecciones aprendidas" durante el 2025.

Muestra fotos y clips de conciertos, eventos deportivos, públicos y de hasta una fiesta familiar de XV donde se tomó fotos con la festejada, pero en ningún momento de la recopilación de lo que fue su año apareció alguna imagen de la boda de su hija.

Hecho por el que también se presume que pudo no haber sido invitado o no asistió al enlace matrimonial luego de las disputas legales que enfrentó entre 2023 y 2024 con su exesposa Mireddys González durante el divorcio.

La polémica que también llegó a los tribunales fue la demanda que interpuso Daddy Yankee contra de su expareja y de su excuñada Ayeicha González por un presunto desfalco de casi 100 millones de dólares.

Situación que no sólo rompió el matrimonio que tenía de casi 30 años, donde la pareja tuvo dos hijos, sino lo distanció totalmente del resto de la familia.