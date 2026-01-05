Aeroméxico cerró el 2025 con un logro histórico: ser reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea global más puntual del mundo, según el Informe de Desempeño de Puntualidad 2025 de Cirium, empresa líder en análisis de aviación.

Este reconocimiento coloca a la aerolínea mexicana en la élite de la industria, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa y la experiencia del cliente.

Durante el año, Aeroméxico alcanzó una puntualidad del 90.02% en sus operaciones globales, superando a competidores como Saudia (86.53%) y SAS (86.09%).

Esta diferencia de casi cuatro puntos porcentuales refleja la consistencia y precisión en la gestión de horarios, incluso en un entorno altamente competitivo. Además, la compañía operó 188,859 vuelos en 23 países, consolidando su liderazgo en fiabilidad y eficiencia.

El desempeño de Aeroméxico también se destacó en noviembre, cuando cumplió con el 99.95% de las operaciones programadas, con 91.36% de aterrizajes dentro de los primeros 15 minutos y 92.86% de despegues según itinerario.

Estos resultados son muestra del enfoque estratégico en puntualidad, tecnología y coordinación operativa que la aerolínea ha implementado para ofrecer una experiencia superior a sus pasajeros.

A nivel regional, Aeroméxico fue reconocida como la aerolínea más puntual de América Latina, mientras que otras compañías destacaron en sus respectivas áreas: Delta Air Lines en Norteamérica, Iberia Express en Europa y Philippine Airlines en Asia-Pacífico.

Este panorama confirma que la puntualidad se ha convertido en un factor clave para la competitividad global en la industria aérea.

Con este logro, Aeroméxico se convierte en la segunda aerolínea en la historia del programa de Cirium en lograr victorias globales consecutivas desde 2009, marcando un precedente para la aviación latinoamericana. La compañía reafirma su compromiso de seguir elevando los estándares operativos y mantener su liderazgo mundial en puntualidad.

Las 10 principales aerolíneas mundiales según Cirium (2025):

Aeroméxico (AM) – Puntualidad: 90.02% | Vuelos: 188,859

Saudia (SV) – Puntualidad: 86.53% | Vuelos: 202,864

SAS (SK) – Puntualidad: 86.09% | Vuelos: 249,674

Azul (AD) – Puntualidad: 85.18% | Vuelos: 304,625

Qatar Airways (QR) – Puntualidad: 84.42% | Vuelos: 198,303

Iberia (IB) – Puntualidad: 83.52% | Vuelos: 188,447

LATAM Airlines (LA) – Puntualidad: 82.40% | Vuelos: 580,707

Avianca (AV) – Puntualidad: 81.73% | Vuelos: 266,921

Turkish Airlines (TK) – Puntualidad: 81.41% | Vuelos: 421,087

Delta Air Lines (DL) – Puntualidad: 80.90% | Vuelos: 1,800,086