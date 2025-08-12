Derivado de las fuertes lluvias ocurridas el domingo y la madrugada del martes, que provocaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeroméxico enfrenta un número considerable de afectaciones en sus operaciones programadas.

Para minimizar el impacto en sus pasajeros, la aerolínea ha activado planes de acción que permiten reacomodar a la mayoría en otros vuelos. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones continúen afectando las operaciones, lo que podría derivar en demoras y cancelaciones adicionales.

Aeroméxico invita a sus usuarios a consultar el estatus de sus vuelos en su sitio oficial: https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo/ , y a conocer la política de protección en caso de requerirla.

La empresa lamenta los inconvenientes ocasionados, derivados de una situación ajena a su operación, y agradece la comprensión de sus clientes.

Finalmente, Aeroméxico hace un llamado urgente a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México para que implementen medidas preventivas que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM y eviten futuros incidentes similares.