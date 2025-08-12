Una intensa y atípica lluvia registrada la madrugada del lunes ocasionó la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

A partir de las 11:00 horas quedó abierta la pista 05 Derecha – 23 Izquierda, lo que permitió restablecer por completo las operaciones aéreas. .

Hasta el momento, el balance incluye 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 demoras, lo que ha afectado a 19,500 pasajeros. El personal especializado del AICM, apoyado por equipos vactor, motobombas de succión y barredoras especiales, trabaja para desalojar el agua acumulada y restablecer la capacidad operativa.

De acuerdo con información difundida por el AICM, las autoridades mantienen coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para garantizar operaciones seguras y prevenir incidentes, ya que los pronósticos oficiales advierten de posibles nuevas afectaciones en los próximos días.

Se exhorta a los pasajeros a mantenerse informados con sus aerolíneas y a la ciudadanía a estar atenta a los avisos oficiales.