Cazzu regresó este lunes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida con varias preguntas sobre su expareja, Christian Nodal, sobre si cumple con sus responsabilidades legales como padre.

En entrevista con medios de comunicación, la cantante argentina reconoció que la pensión alimenticia que paga Nodal no es suficiente.

"No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados... y es lo que él (Nodal) considera justo", respondió Cazzu sobre los cuestionamientos sobre si el esposo de Ángela Aguilar respalda económicamente a Inti.

Enseguida fue cuestionada sobre si podría iniciar una batalla legal para que su hija Inti reciba una pensión que se acorde a los gastos que genera.

" A diferencia de muchas madres solteras tengo la posibilidad de sí tener dinero, el dinero para mantener, para mantener a mi hija... y puedo darme el lujo de elegir mis batallas ", contestó

"La Jefa", como le dicen sus seguidores, evitó dar detalles de la posible cercanía que mantiene Nodal con Inti y prefirió hablar sobre los padres del cantante.

Detalló que les tiene cariño y que tiene una relación con ellos en la que se mandan fotos de vez en cuando.

Las dudas sobre la pensión alimenticia que paga Christian Nodal surgen luego de que en un podcast Cazzu revelara que tuvo que cambiar de casa debido a que no le alcanzaba el dinero para pagar la renta.

Declaración que levantó varias especulaciones sobre cuál es la cantidad de dinero que el entrega el papá de Inti.

Aunque en esa ocasión varios cibernautas recordaron que el cantante de regional mexicano le habría dado a su expareja un rancho que compró en Argentina, "La Jefa" dejó entrever que no era cierto.

Cabe destacar que en esta ocasión Cazzu respondió amablemente a las preguntas sobre Nodal, luego de que el mes pasado en un una entrevista con la prensa argentina se abordara el tema de la infidelidad de su expareja en la que contestó de una forma molesta.