Una vez más el cantante de corrido tumbados, Natanael Cano, está en medio de las críticas tras golpear al DJ y romper su equipo durante su presentación en el Baja Beach Fest realizado este fin de semana en la playa de Rosarito, Baja California.

De acuerdo con los videos en redes sociales, presuntamente el DJ usó algunos efectos para distorsionar la voz de Natanael, hecho que irritó al cantante.

En la pelea intervinieron personal del staff del cantante y de la seguridad privada del Baja Beach Fest.

¿Qué pasó en el concierto de Natanael?

Natanael paró el show y confrontó al DJ que estaba en una esquina del escenario: "¿Qué es eso, a qué le das play?".

Al estar frente a frente, algunos hombres vestidos de negro empezaron a acercarse, por lo que tras iniciar la pelea trataron de separarlos.

Luego llegaron otros vestidos de civil que también se golpearon.

A través de un micrófono que traía el cantante de corridos tumbados se escuchaba como se burlaba de la situación y a pesar de haber quedado rodeado del personal de seguridad del festival de reggaetón y música latina, rechazó parar el concierto.

"Yo vine a cantar, sáquense a la ... yo le partí su madre y todavía este se me puso bravo", dijo Cano, quien intentó nuevamente confrontar al ingeniero de audio.

En otros videos, se muestra como Natanael destruye la laptop que formaba parte del equipo del DJ, la abre totalmente, la azota contra el escenario para luego pisarla y finalmente lanzarla.

Aunque, el intérprete intentó seguir con su presentación en la playa de Rosarito, en un momento se detuvo para mostrar en las pantallas como habían quedado lastimados sus dedos luego de pelearse.

Tras este incidente, el cantante no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, solamente tras compartir parte de su show subió una foto en la que se le ve en avión privado y de fondo se escucha una de sus canciones: "Hago lo que quiero por dinero no me detengo".

El Baja Beach Fest se realizó este sábado y domingo pasados en la playa de Rosarito donde también se presentaron Don Omar, Maluma, Yeri Mua, Danny Ocean, entre otros.