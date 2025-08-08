Chris Martin, de 48 años, y Shakira, de 48 años también, se sumarían a la lista de famosos que han destapado su romance durante este verano: el cantante de Coldplay y la colombiana han desatado rumores de noviazgo luego de que ambos se enviaran “mensajes de amor” públicamente; aquí te contamos cuales son las pistas que revelarían que están saliendo.

Tal parece que ambas estrellas de la música están listas para darse una segunda oportunidad en el amor luego de terminar con sus anteriores parejas. Tanto Shakira como Chris Martin vienen de relaciones largas: el cantante británico salió con Dakota Johnson durante aproximadamente 8 años, desde 2017 hasta junio de 2025.

Por su parte, Shakira formó una familia con Gerard Piqué hasta junio de 2021, año en el que anunciaron su separación por una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista del Barcelona. La colombiana y el español estuvieron juntos por 12 años y tienen dos hijos, Milan y Sasha.

Tras no tener éxito en dichas relaciones, Shakira y Chris Martin estarían probando tener suerte en el amor, al menos así lo aseguran los fanáticos de ambas estrellas de la música, ya que señalan que en los últimos días han estado muy “románticos” de manera pública.

Por ejemplo, en uno de sus más recientes conciertos, Shakira le dedicó a Chris Martin la canción “Antología”, uno de los temas más románticos de la artista nacida en Barranquilla, Colombia. La famosa le agradeció por haberla acompañado en una de las etapas más difíciles de su vida; dijo que Chris, junto con otros amigos, habían sido la “luz que la guiaron a casa”.

“Así que está próxima canción va para todos ustedes que han estado pendientes de mí cuando no me sentía bien… Chris has sido uno de ellos, sabes qué, muchas gracias por intentar arreglarme”, dijo Shakira.

Otra pista que revelaría su posible romance es que en ese mismo concierto en el que le dedicó ‘Antología” a Chris Martin, también dijo que esa noche su color favorito era el amarillo, haciendo referencia a la canción “Yellow” de Coldplay.

Primero lo primero. Ayer Shakira dedicó a Chris Antología, la canción más romántica de su carrera, esa que no se le dedica a cualquiera. Ella le agradeció por tratar de repararla y ser la luz que la guió de vuelta a casa, haciendo referencia a Fix You de Coldplay 🥹 pic.twitter.com/APmAnYtQqV — Brunah Montana (@ThePopStage) August 7, 2025

Días antes, Chris Martin también le dedicó Shakira una canción en uno de los conciertos de Coldplay: el tema fue “Yellow”, y dicha muestra de cariño fue agradecida por la colombiana de manera pública.

Se sabe que ambas estrellas mantienen una amistad muy cercana y, de acuerdo con medios internacionales, Chris siempre estuvo al pendiente de Shakira cuando se separó de Piqué, de hecho, la cantante reveló que la apoyó incondicionalmente: “Él estuvo ahí para mí cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fuerza y sabiduría”, contó.