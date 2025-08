Katy Perry, de 40 años, está lista para volverse a enamorar y quiere que su siguiente relación sea con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de 53 años, así lo reveló una fuente cercana a la famosa cantante, quien contó lo emocionada que está la intérprete de “Firework” con el político canadiense; tan feliz se encuentra que le habría propuesto “pasar la noche juntos” durante la cena romántica que tuvieron en Montreal, pero él habría rechazado tal invitación.

Justin Trudeau y Katy Perry se sumaron a la lista de parejas sorpresa que revelaron su romance en los últimos días: Pamela Anderson y Liam Neeson, así como Tom Cruise y Ana de Armas son los romances más recientes de la farándula, que dejaron a más de uno con la boca abierta, pues nadie esperaba que se enamoraran.

Sin embargo, de todos estos romances, el que resultó más inesperado fue el de Justin Trudeau y Katy Perry, debido a varias razones, siendo la principal que ambos se dedican a diferentes cosas; por un lado, ella es un ícono de la música pop, mientras que él fue reconocido por su labor como primer ministro de Canadá, cargo que dejó hace sólo unos meses.

También, resultó ser sorpresivo porque recientemente Katy Perry anunció su separación con Orlando Bloom, por lo que no se esperaba que la famosa retomara su vida amorosa tan rápido. Por su parte, Trudeau también está divorciado, pues él anunció, en 2023, su rompimiento con Sophie Grégoire, con quien llevaba más de 15 años de casado.

El medio RadarOnline reportó que durante la cita que tuvieron Perry y Trudeau en Montreal, Canadá, la estrella de la música estaba muy emocionada por salir con el político, tanto que habría hecho de todo para conquistarlo y llamar su atención.

“Katy estaba radiante (..) se concentró por completo en ello, como si pensara que era el comienzo de algo”, dijo un testigo a Rob Shuter, experto de las celebridades de Hollywood, al medio Substack.

Sin embargo, pese al intento de Katy Perry de conquistar a Justin Trudeau, una fuente cercana al político canadiense señaló que él no siente amor hacia la cantante. “Él piensa que ella es genial, interesante y divertida. Pero nada más. No hay romance por su parte”, afirmó. La fuente añadió: “Se siente halagado, ¿quién no lo estaría? Pero aquí no hay ninguna historia de amor”.

En cuanto a las palabras que intercambiaron durante la cena en Montreal, la lectora de labios Nicola Hickling, reveló que Katy habría insinuado un encuentro íntimo entre ambos: “Se cree que Perry le dijo a Trudeau: ‘Mientras podamos pasar la noche juntos’, a lo que este pareció negar con la cabeza, como diciendo ‘ahora no’”.