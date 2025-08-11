Durante la temporada de Halloween, Kissimmee, Florida, se convierte en un escenario encantado donde el misterio, la fantasía y el terror se mezclan para ofrecer experiencias inolvidables. Desde parques temáticos con espectáculos escalofriantes hasta mansiones embrujadas y cenas con piratas, esta ciudad es el destino perfecto para quienes buscan celebrar octubre con estilo.

Parques temáticos que se transforman en mundos oscuros

Halloween Horror Nights en Universal Studios Florida

Este evento es un clásico del terror. Cada año, Universal revela nuevas casas de terror temáticas, inspiradas en películas, leyendas urbanas y pesadillas originales. Los visitantes recorren laberintos llenos de actores disfrazados, efectos especiales y sustos inesperados. Es ideal para los amantes del horror intenso y la adrenalina.

Mickey’s Not So Scary Halloween Party en Walt Disney World

Para quienes prefieren un Halloween más familiar y mágico, Disney ofrece noches llenas de personajes disfrazados, villanos icónicos, zonas de dulces, desfiles temáticos y espectáculos especiales. Es una celebración encantadora donde el miedo se convierte en diversión para todas las edades.

Terror todo el año en Mortem Manor

Ubicada en Old Town Kissimmee, Mortem Manor es considerada una de las casas embrujadas más aterradoras de Estados Unidos. Esta mansión combina actores en vivo, animatrónicos y efectos especiales para crear una experiencia de horror inmersiva. Aunque está abierta todo el año, en Halloween se vuelve aún más intensa.

Espectáculos temáticos para toda la familia

Medieval Times Dinner & Tournament

Disfruta de una cena medieval mientras presencias un torneo entre caballeros, con caballos, espadas y acrobacias. El público se divide en equipos y la reina decide quién gana. Es una experiencia envolvente que mezcla historia, acción y entretenimiento.

Pirates Dinner Adventure

Un espectáculo lleno de piratas, sirenas, romance y acrobacias, todo mientras cenas en familia. La ambientación y los efectos hacen que te sientas dentro de una película de aventuras.

Actividades adicionales para complementar tu viaje

Si visitas Kissimmee en Halloween, también puedes disfrutar de estas experiencias únicas:

Crucero al atardecer en Toho Riverboat Adventures: Navega por el lago en el Pearl of the Lake mientras disfrutas de juegos y bebidas.

Comida en Downtown Kissimmee: Prueba el BBQ en Big John’s Rockin’ BBQ y explora sabores internacionales.

Airboat en Wild Florida: Recorre los pantanos en hidrodeslizador y observa caimanes y aves.

Safari en Wild Florida: Ve más de 150 especies y alimenta jirafas por solo $5 USD.

Diversión en Fun Spot America: Montañas rusas, carritos chocones y la caída libre del Skycoaster.

Explorar Bok Tower Gardens: Jardines botánicos con una torre musical y senderos tranquilos.

Visitar el Kennedy Space Center: Aprende sobre misiones espaciales y vive aventuras en realidad virtual.

Ir de compras en outlets y Disney Springs: Encuentra ofertas y tiendas temáticas de Disney.

Kissimmee ofrece mucho más que parques temáticos. En Halloween, se transforma en un destino lleno de magia oscura, sustos divertidos y espectáculos inolvidables. Ya sea que busques emociones fuertes o actividades familiares, este rincón de Florida tiene algo para todos.