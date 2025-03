Universal Orlando Resort ha lanzado las entradas para Universal Epic Universe, que abrirá el 22 de mayo de 2025. Los visitantes tienen varias opciones para disfrutar de este nuevo parque temático, el más ambicioso de Universal hasta la fecha.

Para los viajeros de América Latina, se recomienda comprar boletos que incluyan visitas a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay, además de un día en Epic Universe. Estos boletos ofrecen flexibilidad y comodidad, sin necesidad de reservaciones adicionales.

Las opciones de boletos disponibles son:

Entrada Explorer 2025:

Incluye 14 días de acceso a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay, además de un día en Universal Epic Universe.

Tickets multi-day:

Boleto de 3 días: Dos días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, y un día en Universal Epic Universe. Se puede agregar acceso a Universal Volcano Bay.

Entradas de 2 días: Un día en Universal Epic Universe y un día en Universal Studios Florida y/o Universal Islands of Adventure (para visitas a partir del 1 de junio).

Entradas de 1 día:

1-Park 1-Day Base + 1-Day Universal Epic Universe Ticket: Un día en Universal Studios Florida o Universal Islands of Adventure, y un día en Universal Epic Universe.

2-Park, 1-Day Park-to-Park + 1-Day Universal Epic Universe Ticket: Un día en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, y un día en Universal Epic Universe.

1-Park 1-Day Universal Epic Universe Ticket: Un día en Universal Epic Universe (para visitas a partir del 1 de junio).

Los cinco portales de Epic Universe son:

Celestial Park: Conocido como el "corazón cósmico" del parque, cuenta con vegetación abundante, un carrusel único y la montaña rusa Stardust Racers que alcanza velocidades de hasta 110 km/h. También ofrece hamburguesas Big Bang y pizzas veganas de Harvest Moon. En el centro del parque se encuentra el Universal Helios Grand Hotel, con 500 habitaciones y vistas exclusivas.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic: Combina elementos de "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos" y el Ministerio de Magia de Harry Potter. La atracción principal es "Harry Potter y la Batalla del Ministerio", donde los visitantes viajan desde el París mágico hasta el Ministerio de Magia británico para presenciar el juicio a Dolores Umbridge. Las varitas interactivas permiten practicar trucos de magia por todo el parque.

Super Nintendo World: Inspirado en el videojuego de Super Mario Bros, incluye la atracción Mario Kart Bowser’s Challenge y el área de Donkey Kong Country. Los visitantes pueden disfrutar de comidas temáticas en Toadstool Café y encuentros con personajes como Mario, Luigi y la Princesa Peach.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk: Perfecto para familias, ambientado como la película, con cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y experiencias interactivas con personajes y dragones. Destacan la montaña rusa Hiccup's Wing Gliders y el espectáculo The Untrainable Dragon. Los niños pueden aprender sobre dragones en Viking Training Camp.

Dark Universe: Dedicado a los villanos clásicos de las películas de Universal, como Frankenstein, el hombre lobo y los vampiros. La atracción principal es "Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment", donde los visitantes se encuentran con los monstruos más icónicos. También hay tiendas y comida temática.