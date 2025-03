Universal Orlando Resort está a punto de abrir su cuarto parque temático con lo que se convierte en un destino de vacaciones de una semana.

Epic Universe abrirá sus puertas el próximo 22 de mayo con nuevos portales (o tierras temáticas) que prometen hacer vivir a los visitantes una experiencia inmersiva, divertida y familiar.

Universal Epic Universe renovará la experiencia de visitar Universal Orlando Resort con más de 50 experiencias que incluyen atracciones mecánicas, restaurantes temáticos, hoteles espectaculares y tiendas. Desde la década de 1990, el complejo no experimentaba algo así.

Los 5 portales que conforman Epic Universe son:

Celestial Park

Es nombrado el “corazón cósmico” de Epic Universe. Este espacio estará caracterizado por tener vegetación abundante, un carrusel único y la emocionante montaña rusa Stardust Racers, la cual alcanza velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. Prueba las hamburguesas Big Bang o las pizzas veganas de Harvest Moon.

A través de un comunicado, se dio a conocer que en el corazón del parque se encuentra el Universal Helios Grand Hotel, una majestuosa propiedad de 500 habitaciones que ofrecerá vistas únicas del parque y una entrada exclusiva para sus huéspedes.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

Éste seguramente será el parque favorito de los millennials, pues combina aspectos de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos y del Ministerio de Magia Británico de Harry Potter.

Harry Potter y la Batalla del Ministerio será una nueva atracción de Epic Universe. La aventura comienza cuando los visitantes viajan en el Métro-Floo desde el París mágico de Fantastic Beasts hasta el Ministerio de Magia británico de Harry Potter donde sucede el juicio a Dolores Umbridge.

Al llegar, los visitantes ingresarán al asombroso gran atrio del Ministerio y se aventurarán por otros departamentos antes de abordar ascensores mágicos para ver cómo se lleva a cabo el juicio... hasta que Umbridge intenta escapar.

Si eres un foodie, amarás Wizarding Paris para disfrutar de un mágico bocado como Baguette de Dinde, Alchemist's Platter, Butterbeer.

Un dato que te encantará es que las varitas ahora son interactivas, tienen luz y podrás practicar tus trucos de magia por todo el parque.

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic. Coresía Universal Orlando Resort

Super Nintendo World

Está inspirado en Nintendo World y, específicamente, en el videojuego de Super Mario Bros. Tal como en el parque de Los Ángeles, podrás subir a la atracción inmersiva Mario Kart Bowser’s Challenge, pero también encontrarás el área de Donkey Kong Country.

Entra a Toadstool Café para deleitarte con una comida temática y prepara tu cámara para los encuentros con personajes. Podrás ver y abrazar a Mario, Luigi y la Princesa Peach. Por toda el área hay diversos retos para acumular monedas.

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Este portal de Epic Universe es perfecto para toda la familia. Estará ambientado a detalle como la película y todos podrán prepararse para convertirse en vikingos. Los visitantes podrán disfrutar de cuatro atracciones, un espectáculo en vivo y diversas experiencias de interacción con personajes y dragones.

No puedes perderte la montaña rusa familiar Hiccup's Wing Gliders ni el sorprendente espectáculo The Untrainable Dragon. Para los días de verano no habrá nada mejor que Fyre Drill: una batalla de agua entre diversos barcos.

En Viking Training Camp, los pequeños vikingos aprenderán todo lo que necesitan saber sobre los dragones mientras trepan, se deslizan y exploran. Hay steaks y restaurantes temáticos, así como oportunidades de foto con Chimuelo.

Cómo entrenar a tu dragón en Epic Universe. Fotos: Cortesía Universal Orlando Resort.

Dark Universe

Si eres del lado oscuro o del más clásico de Universal, te encantará saber que habrá un portal dedicado a los villanos clásicos de las películas. Algunos de los protagonistas son Frankestein, el hombre lobo y los vampiros.

“Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment” será una de las aventuras más aclamadas. Un paseo donde te encontrarás a los monstruos más icónicos de las franquicias. También hay tiendas y comida temática.

Tipos de boletos para entrar a Epic Universe de Universal Orlando

Las siguientes opciones de boletos de varios días que incluyen Universal Epic Universe estarán disponibles:

Boleto de 3 días: Disfruta de dos días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, más un día adicional en Universal Epic Universe.

Boleto de 4 días: Disfruta de tres días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, más un día adicional en Universal Epic Universe.

Boleto de 5 días: Disfruta de cuatro días en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure, más un día adicional en Universal Epic Universe.