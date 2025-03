Este año puedes vivir tu momento más feliz visitando los parques de Disneyland en California durante la celebración del 70º aniversario del resort. Este evento estará repleto de entretenimiento emocionante, decoración alegre y mucho más.

La oferta de boletos desde $100 dólares estará disponible para visitar los parques de Disneyland Resort desde el 16 de mayo hasta el 14 de agosto de 2025.

Esto debes saber sobre los boletos para personas de 3 años en adelante:

Boleto de 3 días, 1 parque por día por $120 dólares por día:

Disfruta de este boleto de 3 días, 1 parque por día, a un precio especial de $360 en total. Válido del 16 de mayo al 14 de agosto de 2025.

Boleto de 4 días, 1 parque por día por $100 por día:

Disfruta de este boleto de 4 días, 1 parque por día, a un precio especial de $400 en total. Válido del 16 de mayo al 14 de agosto de 2025.

Se pueden agregar mejoras como el Park Hopper y el Lightning Lane Multi Pass por tarifas adicionales.

Disneyland Resort 70th Celebration. Imagen cortesía de Disneyland Latino. (Artistic Concept/Disneyland Resort)

Antes de comprar tus boletos, asegúrate de que haya reservas disponibles para las fechas que deseas visitar. Verifica las fechas disponibles en la página de reservas de parques.

¿Cómo será la celebración del aniversario 70 de Disneyland Resort?

Disney Parks Blog ha revelado nuevos detalles sobre la celebración del 70 aniversario de Disneyland Resort, que comenzará el 16 de mayo de 2025. Entre las novedades destacan una oferta especial de boletos, emocionantes espectáculos y más de 10 imágenes y artes conceptuales inéditos.

Espectáculos y entretenimiento

El nuevo espectáculo nocturno “World of Color – Happiness!” invitará a todos a cantar y bailar con una versión especial de “Rainbow Connection”, interpretada por Boyz II Men, y la canción original “Makes Me Wanna Move”, presentada por FITZ, líder de la banda Fitz and the Tantrums.

La celebración también traerá de regreso a Anna y Elsa, quienes desfilarán en un carro inspirado en Frozen dentro del espectáculo “Paint the Night”. Además, el encantador “Celebrate Happy Cavalcade” contará con la participación de Duffy y ShellieMay, y habrá nuevas proyecciones de “Tapestry of Happiness” en la fachada de “it’s a small world”.

Durante la celebración, los visitantes descubrirán detalles conmemorativos en todo el resort, además de nuevas sorpresas en “it’s a small world” y Toy Story Midway Mania! También se han revelado imágenes de la mercancía, la decoración y los atuendos de los personajes diseñados especialmente para esta ocasión.