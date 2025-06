La magia con toque espeluznante de Halloween regresa a Disneyland Resort en 2025 con una temporada llena de diversión, entretenimiento exclusivo y experiencias inolvidables para toda la familia.

Fechas de Halloween 2025 en Disneyland California

Desde el 22 de agosto hasta el 31 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de decoraciones temáticas, atracciones transformadas, espectáculos nocturnos y celebraciones especiales que combinan lo mejor del otoño con el espíritu del 70 aniversario del resort.

Halloween Time en Disneyland Resort

Halloween Time llenará Disneyland y Disney California Adventure Park con decoraciones otoñales, incluyendo la icónica calabaza gigante de Mickey en Main Street, USA. Esta temporada es ideal para disfrutar en familia, con actividades para todas las edades y un ambiente festivo que transforma cada rincón del resort.

Atracciones temáticas de Halloween imperdibles

Durante Halloween, varias atracciones reciben un toque especial:

Haunted Mansion Holiday (Disneyland Park): Inspirada en The Nightmare Before Christmas, esta versión combina Halloween y Navidad en una experiencia única.

Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween y Mater’s Graveyard JamBOOree (Cars Land): Diversión con personajes de Cars en versiones disfrazadas.

Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark: Una aventura nocturna con monstruos sueltos en la Torre de los Guardianes.

Espectáculos y entretenimiento especial

Halloween Screams: Un espectáculo nocturno con proyecciones y fuegos artificiales en noches selectas.

Mickey’s Trick and Treat: Un show familiar con música, cuentos y dulces.

Tour guiado por los lugares encantados más felices de Disney: Una experiencia guiada para descubrir los secretos más espeluznantes del resort.

Pluto’s Pumpkin Pursuit: Una divertida búsqueda de calabazas decoradas por todo el resort, incluyendo Downtown Disney District. Al completar el mapa, los participantes reciben un recuerdo especial.

Halloween en los hoteles de Disneyland Resort

Exhibición de dulces en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa.

Tratamientos temáticos en Tenaya Stone Spa.

Cócteles inspirados en villanos Disney en Broken Spell Lounge.

Goofy’s Kitchen Celebrates Halloween (Disneyland Hotel).

Mickey’s Autumn Adventures Breakfast Buffet (Storytellers Cafe).

Homenaje al Día de Muertos en la Plaza de la Familia

Del 22 de agosto al 2 de noviembre, Disney California Adventure Park celebra el Día de Muertos con:

Música en vivo y danza con The Storytellers of Plaza de la Familia.

Actividades artesanales y decoración tradicional.

Gastronomía mexicana en Paradise Garden Grill.

Lanzamiento de la nueva Disney Pixar Coco Collection en septiembre.

En Frontierland, Disneyland Park también rendirá tributo con altares, caléndulas y calaveras decorativas.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party

Este evento nocturno especial regresa del 17 de agosto al 31 de octubre en noches selectas. Requiere boleto adicional e incluye:

Acceso anticipado al parque.

Desfile “Frightfully Fun Parade”.

Villains Grove en Redwood Creek Challenge Trail.

Personajes exclusivos, comida temática y productos especiales.

Descargas ilimitadas de fotos con Disney PhotoPass.

Opción de Oogie Boogie Bash Dessert Party con asientos reservados y postres.

Continúa la Celebración del 70 Aniversario

Durante Halloween, también podrás disfrutar de experiencias del aniversario como:

El desfile nocturno Paint the Night.

El espectáculo Tapestry of Happiness en it’s a small world.

World of Color Happiness! en noches selectas.

Decoraciones especiales, experiencias interactivas con MagicBand+ y estaciones de Key to Disneyland.

Halloween en Disneyland California 2025 promete ser una temporada mágica, llena de sorpresas, nostalgia y nuevas experiencias.