Disneyland Resort, en California, inicia las celebraciones por su 70 aniversario este viernes 16 de mayo. Así es, el lugar más feliz de la tierra celebra siete décadas de magia y diversión. Lo mejor es que los festejos se extenderán hasta el verano de 2026; así que tienes tiempo para unirte.

Disneyland fue el primer parque temático de la compañía, inaugurado el 17 de julio de 1955 por el legendario Walt Disney. Para este 70 aniversario, el parque presenta novedades, pero también hace un guiño a la nostalgia con desfiles y espectáculos que regresan.

Toma nota de lo que podrás vivir durante estos meses de celebración.

Decoración temática y nueva vestimenta de Mickey y Minnie

Los parques celebran el 70 aniversario por todo lo alto. Se han colocado banderas y decoraciones festivas por todo Main Street; son de color rosa, azul y dorado para evocar la felicidad y alegría. Además, un elegante medallón dorado adorna el Castillo de la Bella Durmiente y el jardín de la entrada se ha adecuado para dar la bienvenida a los visitantes.

Al pasar por Downtown Disney District también encontrarás spots con algunos de los personajes más queridos de Disney. No pierdas esta oportunidad de foto.

Mickey y Minnie lucen nuevos trajes de aniversario súper coloridos. La chaqueta de Mickey tiene un diseño asimétrico, pero mantiene estrellas y pixie dust que recuerdan la magia del parque.

Mercancía de aniversario

Disneyland Resort lanza una colección especial por su 70.º aniversario, que mezcla el estilo clásico con toques modernos. Incluye ropa, accesorios, bolsas, joyas y hasta nuevas varitas de burbujas con efectos personalizados.

Destacan la Colección Castillo, inspirada en el Castillo de la Bella Durmiente, y la Colección Vault, que celebra la nostalgia de los primeros años del parque con lanzamientos por etapas.

Los colores usados en la decoración de los parques también se hacen presentes en las colecciones. Podrás conseguir peluches festivos de Mickey y Minnie, así como termos, orejas del aniversario y más. Toda la mercancía ya está disponible en tiendas de los parques, Disney Downtown District y algunos objetos estarán a la venta en línea.

Disneyland 70 aniversario.





El 70 aniversario también “se come”

Como en cada celebración, Disneyland lanzó nuevos bocadillos temáticos. Tienes que probar la dona de cereal 70th Mickey, los macarooons (inspirados en los marcianitos de Toy Story), así como los churros y el cóctel The Miss Daisy. También habrá palomeras especiales en color azul.

Regresan los desfiles más queridos

Disneyland trae de vuelta algunos de sus desfiles más aclamados por los visitantes para la celebración del 70 aniversario.

Better Together: A Pixar Pals Celebration!

Este desfile nació en Pixar Fest con los personajes más entrañables de la historias de Pixar. Disneyland lo trae de vuelta para que te contagies del entusiasmo de las chicas de Red, la ternura de Up, la música de Soul y por supuesto para que te emociones con la carroza de Intensamente.

Los Increíbles hacen una estupenda aparición en su nave, Woody encanta a todos desde un carrito de juguete a gran escala y Miguel comparte carroza con Jessie, Buzz, Mike Wazowski y James P. Sullivan para un cierre entrañable. Se realiza en Disney California Adenture.

Paint the Night

Si no lo has visto antes, Paint the Night se convertirá en uno de tus desfiles favoritos ya que se realiza durante la noche y sus carrozas iluminan el parque con más de un millón de luces LED.

El desfile inicia con Tinker Bell y Peter Pan. Detrás va el genio de Aladdín y prepárate para ver a los mejor asustador: James P. Sullivan. Te emocionarás con personajes de Cars, la carroza de La Sirenita y Woody va montado en Slinky. El desfile cierra con carroza de Bella, Frozen, Minnie y Mickey. Se realiza en Disneyland Park.

The Celebrate Happy Cavalcade

Este desfile está lleno de energía. Es dirigido por Mickey Mouse y algunos de sus amigos, incluidos Duffy, ShellieMay, Max, Princesas Disney y héroes. Todos llevan sus trajes del 70 aniversario y se presenta la canción oficial de la celebración: Celebrate Happy, interpretada por los Jonas Brothers.

Fuegos artificiales que celebran 7 décadas

Wondrous Journeys

Se proyectó por Main Street para la celebración Disney 100 y ahora regresa con un repaso por gran parte de las películas producidas por The Walt Disney Animation Studios. Mickey inicia el espectáculo y de inmediato le siguen personajes entrañables como las princesas Disney, Winnie Pooh y el Jorobado de Notre Dame hasta Moana y Mirabel de Encanto.

El show puede apreciarse en una panorámica más amplia desde Main Street porque se proyecta un mapping por toda la zona, haciéndolo más cercano para todos los espectadores.

Wondrous Journeys presenta 18 canciones en su espectáculo; para los latinos será especialmente emotivo escuchar en español la canción “Dos Oruguitas” de Sebastían Yatra. Además, Baymax vuela por los cielos de Disneyland.

World of Color Happiness

El nuevo espectáculo nocturno se inspira en la felicidad, esa emoción que Walt Disney siempre quería dar a los visitantes.

Prepárate para ver una variedad de fuentes que bailan al ritmo de la música, luces, láseres y nieblas que dan el toque perfecto y emocionante.

Los protagonistas del show son las emociones de Intensamente. En su búsqueda de la felicidad, se demuestra que todas son necesarias para lograrla. Sí, hasta Ansiedad. El mensaje se acompaña de proyecciones de algunas de las escenas más emblemáticas de las películas Disney.

Cada noche, antes de la primera función, los visitantes podrán votar desde la app de Disneyland por la emoción que quieren ver destacada durante World of Color – Happiness!

Nuevas atracciones y experiencias

Mickey Mouse ClubHouse Live

Este espectáculo sigue la temática de un musical y es perfecto para los más pequeños de la familia. Se realiza en el Disney Theater de Disney California Adventure Park y presenta a Mickey y Minnie buscando a sus amigos. Pasan una serie de aventuras entretenidas y más de una canción pondrá a bailar a los niños.

A Story of Celebration: 70th Anniversary Guided Tour

Un recorrido de dos horas que lleva a los visitantes a explorar el legado de Disneyland Park. Las reservas estarán disponibles a partir del 24 de abril.

¡Fotos mágicas!

El servicio Disney PhotoPass se renueva con el toque especial de aniversario: nuevos Magic Shots temáticos y divertidos filtros en Disney PhotoPass que agregarán más encanto a tus recuerdos.

