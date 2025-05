Un 17 de julio de 1955 se inauguró Disneyland California y no hay mejor manera de celebrar su 70 aniversario que con algunos de los desfiles favoritos de los visitantes.

Desde el 16 de mayo de 2025 y hasta el verano de 2026, podrás disfrutar desfiles nocturnos, con personajes de Pixar y uno muy especial del 70 aniversario. Toma nota de toda la información necesaria para vivirlos en tu próxima visita a los parques de Anaheim.

Better Together: A Pixar Pals Celebration! en Disney California Adventure

Better Together: A Pixar Pals Celebration! formó parte de Pixar Fest en 2024 y fue tan aclamado que regresa para el 70 aniversario.

Verás desfilar a los personajes más entrañables de la historias de Pixar en los pasajes del parque Disney California Adventure. Todo inicia con Luxo Jr. y lo genial es que incluyen carrozas de algunas de las producciones más recientes, como Red y Soul.

Por supuesto, te emocionarás con los personajes de UP, Intensamente y Los Increíbles. Woody saluda a todos desde un carrito de juguete a gran escala y Miguel de Coco comparte carroza con Jessie, Buzz, Mike Wazowski y James P. Sullivan para un cierre entrañable.

Disneyland.

El desfile Better Together: A Pixar Pals Celebration! celebra la amistad. Tiene una duración aproximada de 25 minutos y se recomienda estar en la ruta unos 15 minutos antes del inicio, pues conforme se acerca el momento se van cerrando algunos accesos.

Da clic a este enlace para ver los días seleccionados en los que se presenta. Sus horarios son 14:30 y 17:00 horas.

Disneyland.

Paint the Night en Disneyland Park

Por la noche, Disneyland se ilumina con más de un millón de luces LED del desfile Paint the Night. Este desfile surgió en el parque de Hong Kong y llegó a Disneyland California para la celebración Diamante (sus 60 años). Ahora vuelve para el 70 aniversario y prometemos que se convertirá en uno de tus favoritos.

El desfile inicia con Tinker Bell y Peter Pan, acompañados de una carroza espectacular y al ritmo de la canción You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly! Amarás ver a Lumière, al genio de Aladdin, así como al mejor asustador de Monstruopolis: James P. Sullivan.

Disneyland.

Los niños se emocionarán con los personajes de Cars y, quizá, la carroza de La Sirenita es la más espectacular de la noche. Woody va montado en Slinky y el desfile cierra con carros de Bella, Frozen, Minnie y Mickey.

Se realiza en Disneyland Park en horarios de 20:45 y 22:45 horas. Revisa aquí el calendario para ver qué días se presenta.

Disneyland.

The Celebrate Happy Cavalcade en Disneyland Park

Para celebrar siete décadas de magia, el equipo de entretenimiento de Disney lanzó el desfile The Celebrate Happy Cavalcade.

Se celebra en Main Street de Disneyland Park e inicia con una gran sorpresa: Duffy y ShellieMay, los osos de peluche de los Parques Disney, encabezan el desfile. Goofy y Max bailan al ritmo de Celebrate Happy, interpretada por los Jonas Brothers, mientras las princesas saludan a todos a su paso.

Disneyland.

La cabalgata termina con una carroza decorada con los colores del aniversario. Mickey, Minnie, Donald y Pluto saludan a los visitantes. Todos llevan sus trajes del 70 aniversario.

Se realiza a las 13:30 hrs. y a las 2:45 hrs. Da clic aquí para ver el calendario de presentaciones.