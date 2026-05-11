Roxana ‘N’, madre del niño Vicente, sigue causando conmoción e indignación tras haber sido vinculada a proceso por su posible responsabilidad de la muerte del menor, que perdió la vida tras permanecer horas en el interior de una camioneta en Mexicali, Baja California, expuesto a altas temperaturas, de aproximadamente 39 grados.

Durante una audiencia en el Centro Estatal de Justicia de Río Nuevo, un juez determinó que hay suficientes pruebas para continuar el proceso contra Roxana ‘N’ por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Según se alegó, el niño, de 3 años, estuvo dentro del vehículo entre 12 horas y 14 horas, sin ventilación y expuesto a temperaturas extremas, lo que desencadenó un “golpe de calor” fatal para el menor.

Roxana ‘N’ pide perdón a Vicente y niega su culpabilidad

Ante las acusaciones de homicidio y las pruebas que demostrarían que Roxana ‘N’ es culpable, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía estatal, ésta dio declaraciones disculpándose con el menor y negando que su descuido haya sido deliberado para vengarse del padre de Vicente como se ha mencionado tras los hechos.

“No me voy a cansar de pedirle perdón a mi hijo por lo que sucedió. Y decirle que lo que más amaba, y amo en esta vida, es a él, a Vicente, así como a mis hijos que están con vida”, apuntó la sospechosa durante la reciente audiencia.

“Jamás tendría el corazón para hacerle daño a alguno de mis hijos de manera consciente. No me parece justo que se me sea señalada de la forma en la que se me ha señalado, pero entiendo que es el trabajo de cada uno de los presentes”, agregó.

@mayte12lopez #Mexicali #MayteLópez ♬ sonido original - Mayte Ló #CasoVicentito 🛑🚨”EN USTED ESTÁ MARCAR UN PRECEDENTE PARA QUE NO HAYA OTRO VICENTE QUE USTED TOMARA ESO EN CUENTA SEÑORÍA” dice en audiencia Juan, padre de Vicentito antes de que el juez emita sus conclusiones para la vinculación o no a proceso de Roxana “N”. 🚨🛑”SOLO TENGO QUE DECIR QUE NO ME VOY A CANSAR DE PEDIRLE PERDÓN A MI HIJO. LO QUE MÁS AMO EN LA VID4 ES A VICENTE Y A MIS HIJOS. YO NO LES HARÍA DAÑ0”, dijo Roxana “N” con voz entrecortada al tomar la palabra en su audiencia a vinculación a proceso, donde se le acusa del d3lit0 ee h0mic1d10 por Comisión por Omisión con Dol0 eventual. Será en el marco del pleno 10 de Mayo, Día de las Madres, en que paradójicamente se sepa el destino legal de la mujer que olvidó por trece horas a su hijo en un vehículo en Mexicali, Baja California, y esto le provocó la mu3rt3 por golpe de calor. #LaLeonaDeLasNoticias

Padre de Vicente sostiene acusación en contra de Roxana ‘N’: “Fue premeditado”

A partir de los hechos, el padre de Vicente, Juan Carlos, acusó a Roxana ‘N’ de haber dejado al menor en el interior del vehículo de forma premeditada y no por accidente, ya que después de haber regresado de una reunión en la noche del 1 de mayo y de haber consumido bebidas alcohólicas, Roxana continuó bebiendo por horas dentro de su domicilio, incluso hizo publicaciones en redes sociales al respecto, mientras el menor seguía en el auto.

“Nunca pensé en hacerlo en contra de ella porque es la mamá de mi hijo, o hablar de ella, o testificar en contra de ella, pero al ver todos los hechos, al ver que no fue una omisión, sino que fue premeditado, porque ya estaba compartiendo historias, seguía tomando dentro de su casa”, apuntó Juan Carlos.

“También me llamó mucho la atención su soberbia, la forma de salir; le ofrecieron la voz tres veces, nunca pidió perdón, nunca dijo nada, nunca habló de su hijo, ni quiso verlo”, agregó respecto a su presencia en el funeral de Vicente.

Además de estas afirmaciones, se reveló que Roxana ‘N’ había amenazado a Juan Carlos con el pequeño Vicente en varias ocasiones. Según se sabe, el menor vivía con su madre ya que ésta tenía conflictos legales con su expareja relacionados al divorcio y custodia.

Mensajes como “Tu hijo va a sufrir las consecuencias. Me voy a desquitar y tú serás el responsable”, por parte de Roxana a Juan Carlos se han compartido tras el fatal accidente, sugiriendo que la sospechosa utilizaba al menor para ejercer presión psicológica a su expareja.

Ante el surgimiento de dichos mensajes, se ha comentado que Roxana 'N' en realidad dejó al menor en el auto sabiendo las consecuencias sólo para “vengarse“ de Juan Carlos. Estas teorías no han sido mencionadas de forma oficial en la investigación.