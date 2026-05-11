El caso de la desaparición de Teresa Guadalupe, de 55 años, ha dado un giro luego de que se revelara que su hijo, Fernando Yael ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

De acuerdo con nuevas revelaciones hechas por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, C4 Jiménez, las autoridades de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) realizaron un cateo en la vivienda de Teresa Guadalupe, donde se encontraron restos de sangre en el baño y en una de las habitaciones que aparentemente se intentaron eliminar.

“Encontraron sangre en el baño y en la recámara. Fue limpiada, tratada de eliminar, pero los peritos las descubrieron”, señaló Jiménez.

Aunado a esto, el periodista reveló chats de Fernando Yael con uno de sus amigos, en donde señala que su madre se enojó con él y le gritó, además de haberle prohibido salir y de negarle dinero.

Según se lee en los mensajes, el amigo, que lo esperaba afuera de su casa en la madrugada, le pregunta si estaba bien ya que había escuchado “un ruido” y le dice si puede salir, a lo que el sospechoso le responde: “Todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”.

En los mismos mensajes, Yael le dice a su amigo que su madre le reclamó por faltar a la escuela y se negó a darle dinero para comprar sus lentes.

“ME GRITÓ MI MAMÁ y SE ENOJÓ…”

Es parte de la plática q tuvo Yael Pérez con un amigo la madrugada en q -supone la autoridad- mató a su mamá.

El amigo lo esperaba afuera de la casa, pero ya no salió.

El amigo le pregunta 3 veces si está bien pues oyó ruidos. @FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/fWQfImIZjX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 8, 2026

¿Qué se sabe de la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández?

Teresa Guadalupe Molina Hernández presuntamente desapareció el pasado 25 de abril de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX. Fue su hijo Fernando Yael ‘N’ quien hizo la denuncia, asegurando que la mujer se dirigía al Centro Histórico cuando perdió contacto con ella.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que la versión de Fernando Yael ‘N’ contradice las primeras indagatorias.

Según lo informado en un comunicado, se realizó un cateo en el inmueble relacionado con los hechos y el domicilio de la mujer; en dicho lugar se encontraron “indicios biológicos relevantes para la investigación” todavía en curso que podría conducir a la localización de la víctima.

Aunado a esto, las autoridades revisaron las cámaras de videovigilancia, registros telefónicos y entrevistas que lanzaron inconsistencias respecto a los recorridos y horarios declarados por Yael ‘N’ en la denuncia de desaparición de su madre.

Por su parte, se reportó que el sospechoso siguió utilizando las pertenencias de su madre tras los hechos, tales como tarjetas bancarias, dinero en efectivo y su vehículo.

Asimismo, la Fiscalía detalló que el sospechoso fue detenido por la Policía de Investigación (PDI) y vinculado a proceso por el delito de “desaparición cometida por particulares agravada, en agravio de su madre”.

Hasta el momento se sabe que el sospechoso fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en donde permanecerá los siguientes tres meses, plazo que durarán las investigaciones.