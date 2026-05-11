La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente del cargo, permanece en ese estado mexicano en medio de la acusación de Estados Unidos en su contra por supuestamente colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

"Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él (Rubén Rocha) está en Sinaloa", subrayó la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum criticó que hay "muchas mentiras" en redes sociales en este caso, por lo que destacó la "importancia" de la información frente a la "propaganda", en medio de los rumores de que el funcionario podría ya no estar en su estado natal.

De este modo, insistió que el gobernador se encuentra en Sinaloa, algo que ya había afirmado la semana pasada el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

El Departamento de Justicia estadounidense acusó a diez funcionarios del estado, entre ellos el gobernador, de colaborar con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa y de permitir el trasiego de droga a Estados Unidos a cambio de sobornos, por lo que solicitó su detención urgente para ser extraditados.

Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó la semana pasada licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso.

El Gobierno de México respondió que dicha petición no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.

Sheinbaum insistió en que la relación con Washington debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

La mandataria también rechazó cualquier injerencia o intervención, “menos en asuntos políticos”, aunque afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos.