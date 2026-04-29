El caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abierto en el Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, incluye a un senador en funciones, un alcalde, un funcionario en activo de la fiscalía estatal y seis exservidores públicos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los servidores públicos que están activo son:

Enrique Inzunza Cazarez , de 53 años, senador de la República por Morena y es exsecretario general de Sinaloa

, de 53 años, senador de la República por Morena y es exsecretario general de Sinaloa Damaso Castro , 54 años, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

, 54 años, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Juan de Dios Gamez, alcalde de Culiacán

Los exservidores públicos investigados en el caso de Rubén Rocha abierto por la Fiscalía Federal estadounidense son:

Enrique Díaz Vega , 50 años, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

, 50 años, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa Marco Antonio Almaza , 54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

, 54 años, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Alberto Contreras , alias "Cholo", de 45 años, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal

, alias "Cholo", de 45 años, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía estatal Gerardo Mérida , 66 años, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

, 66 años, José Antonio Dionisio, alias " Tornado ", 55 años, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa

", 55 años, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa Juan de Dios Gamez Mendivil , 41 años, alcalde de Culiacán

, 41 años, alcalde de Culiacán Juan Valenzuela Millan, alias "Juanito", 35 años, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán

¿Qué cargos enfrentan los funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa?

El Departamento de Justicia informó que a las nueve personas se les investiga por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; además de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las sanciones que podrían enfrentar son desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Sin embargo, en el caso de Juan Valenzuela, a él también se le investiga por el delito de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Este caso abría ocurrido en 2023 cuando Millan habría ayudado a Los Chapitos a secuestrar a "una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron "

"Presuntamente recibía más de 1600 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos. A cambio, MILLAN les otorgaba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos".

En caso de enfrentar los cargos podría enfrentar una "sentencia obligatoria de cadena perpetua".