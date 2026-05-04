El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este lunes que el Gobierno federal "no se retirará" de Sinaloa y ofrecerá una "especial atención" a la seguridad de ese estado, después de que su gobernador, Rubén Rocha Moya, acusado de tener vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos, se retirara temporalmente del cargo.

En una rueda de prensa del Gabinete de Seguridad desde Culiacán, sobre Rocha Moya, el titular de la SSPC dijo que se le brindará protección pese a que él no la solicitó al abandonar su gestión.

Precisó que las autoridades federales recomendaron que tuviera un "cuerpo de seguridad" de "pocos elementos" al ser Sinaloa un estado donde "ha habido hechos violentos".

Además, García Harfuch indicó que no tiene "ningún indicio" de que el mandatario con licencia temporal vaya a ser atacado o haya sufrido alguna amenaza reciente.

Agregó que Rocha Moya al renunciar temporalmente ya no tiene fuero, a diferencia del senador oficialista señalado, Enrique Inzunza, quien de momento permanece en funciones.

¿Cómo van a reforzar la seguridad en Sinaloa?

Acompañado por altos cargos militares y la nueva gobernadora interina Yeraldine Bonilla, Harfuch reafirmó el apoyo de las fuerzas de seguridad al gobierno estatal en un territorio que tendrá "especial atención, presencia territorial, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población".

"El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir", subrayó

El jefe de Seguridad federal recordó que desde hace dos años Sinaloa registró un incremento de la violencia por la pugna de las facciones, razón por la cual el Ejecutivo liderado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió reforzar la presencia militar y realizar más operativos de seguridad.

El funcionario añadió que se incautaron miles de armas en ese periodo y 70 toneladas de droga, al tiempo que se han detenido a casi 2.400 personas por "delitos de alto impacto".

"Estas detenciones representan la desarticulación progresiva de las estructuras criminales que han generado violencia en Sinaloa (...) El trabajo todavía no está concluido, solo venimos a reafirmar que el gobierno de México está presente, que no se va a retirar y que seguirá actuando con firmeza, coordinación y responsabilidad", señaló.

La presencia del titular de la SSPC se da luego de que el pasado miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios mexicanos de conspirar con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

¿Cuándo se separó Rubén Rocha de su cargo como gobernador de Sinaloa?

El pasado sábado 2 de mayo, gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de la capital de ese estado anunciaron su separación del cargo temporalmente mientras la Fiscalía General de México avanza en las investigaciones sobre las acusaciones que les hizo la fiscalía de Nueva York por narcotráfico y tenencia ilícita de armas.

Los anuncios se dieron horas después que la Fiscalía General de la República negó las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios mexicanos que pidió Estados Unidos, y anunció que solicitará a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas de las acusaciones.

En una acción sorpresiva, Rocha Moya, de 76 años, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez —ambos del partido gobernante Morena—, presentaron el viernes cerca de la medianoche las solicitudes de licencia para separarse de sus cargos de manera temporal, a fin de facilitar las investigaciones que se iniciaron en México sobre el caso.

Durante una sesión extraordinaria, el Congreso de Sinaloa aprobó el sábado la licencia de separación del cargo por más de 30 días que pidió Rocha Moya, y designó a la oficialista Yeraldine Bonilla Valverde —actual secretaria general del gobierno local— para dirigir el estado de manera interina. De igual forma, el Cabildo de Culiacán nombró el viernes alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, actual síndica procuradora.