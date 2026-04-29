El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló detalles del caso abierto por la Fiscalía Federal en el Distrito sur de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha y nueve funcionarios y exservidores públicos por presuntamente ayudar al Cártel de Sinaloa al tráfico de drogas mediante intimidación y protección.

Sobre el mandatario, las autoridades estadounidenses acusaron que Rocha Moya habría ganado las elecciones estatales en 2021 tras presuntamente negociar con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de "Los Chapitos", lidereada por los hijos del Joaquín "El Chapo" Guzmán.

" Cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales " , informaron en el comunicado emitido este miércoles.

La presunta cercanía entre gobernador de Sinaloa con los hijos de "El Chapo" habría empezado incluso antes de que este ganara las elecciones.

Aparentemente, en el tiempo de campaña electoral Rocha Moya supuestamente se habría reunido con Los Chapitos para prometerles protección "mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos".

El Departamento de Justicia reveló que en la investigación que han realizado contra el gobernador morenista se asegura que luego de asumir el cargo "Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa".

"De igual manera, los demás acusados ​​han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico", precisaron sobre la relación que tendrían todos los funcionarios y exservidores públicos actualmente investigados desde Estados Unidos.

Esta acusación no es nueva, desde hace tiempo medios mexicanos especulaban con que Estados Unidos iba a emprender una campaña contra los llamados 'narcopolíticos', grupo en el que la oposición metía al gobernador de Sinaloa.

De hecho, hace dos años Rocha se vio envuelto en una agria polémica tras la detención del histórico líder del Cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo Zambada', preso en 2024 en territorio estadounidense, adonde acudió, según denunció entonces su abogado, "por la fuerza" tras un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de su otrora socio, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

En una carta desde prisión Zambada aseguró que, el día de su arresto, iba a acudir a un rancho en las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, para reunirse con el gobernador del estado, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el fallecido diputado electo Héctor Cuén.

En ese momento tanto Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, mandataria electa, respaldaron al político de esas acusaciones.

"Le creemos al gobernador, es un compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho, él dio su explicación de frente, directo, y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa ", dijo Sheinbaum.

Cabe recordar que, durante su carrera política Rocha Moya intentó en tres ocasiones llegar al cargo.

La primera fue en 1986, donde el mandatario electo fue el priista Francisco Labastida.

La segunda postulación de Rocha como candidato fue en 1998 con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando Andrés Manuel López Obrador era su líder nacional, pero también perdió la contienda.

En esta ocasión, ganó el también priista Juan Sigfrido Millán.

Para la contienda electoral de 2021, Rocha Moya por tercera vez lanzó su candidatura por la gubernatura de Sinaloa, pero en esta ocasión por Morena.

De acuerdo con los resultados, del Instituto Nacional Electoral (INE), Rocha obtuvo más del 50 por ciento de los votos en las urnas, dándole la victoria sobre sus rivales.

El morenista asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021 y será hasta el 31 de octubre de 2027 cuando entregue la administración estatal.