Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus a raíz del brote en el crucero MV Hondius.

Según las autoridades sanitarias seis pacientes dieron positivo al hantavirus, que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, y hay un séptimo caso probable.

El brote ha causado tres muertos. Dos de ellos dieron positivo y el tercero se baraja como caso probable, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿En qué países hay casos de hantavirus? La lista crece tras brote mortal en crucero

- Países Bajos -

Un matrimonio de neerlandeses que viajaron por Sudamérica antes de antes de embarcar en el crucero MV Hondius en Ushuaía, Argentina, el 1 de abril han muerto por el virus. Fueron las primeras víctimas del foco.

El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11 de ese mes.

Su cuerpo fue desembarcado cuando el crucero hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, del 22 al 24 de abril.

No se ha sometido a pruebas de detección, por lo que se considera un "caso probable", según la OMS.

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena, porque se sentía mal.

Su estado se deterioró durante un vuelo con destino a Johannesburgo el 25 de abril y falleció en el hospital al día siguiente.

Su contagio por hantavirus fue confirmado el 4 de mayo.

Hay un tercer caso: el médico del barco, que es neerlandés. Presentó síntomas el 30 de abril. Una prueba reveló el 6 de mayo que era positivo a la cepa Andes, presente en Sudamérica y la única que se transmite entre personas. Ese día fue trasladado a Países Bajos. Está aislado y su estado es estable.

- El Reino Unido -

Dos británicos se han infectado y un tercero es considerado un caso probable.

El primero se sintió mal el 24 de abril y fue evacuado tres días después de la isla Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, donde ingresó en una unidad de cuidados intensivos. El 2 de mayo se confirmó que tenía hantavirus.

El segundo británico, que trabajaba a bordo del barco, informó que tenía síntomas el 27 de abril y dio positivo el 6 de mayo. Fue evacuado a Países Bajos el 7 de mayo desde Cabo Verde. Su estado es estable.

Un tercer británico dejó el MV Hondius el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, y fue puesto en aislamiento. Informó de síntomas el 28 de abril. La OMS lo considera un "caso probable" a la espera de los resultados de las pruebas.

- Alemania -

Una alemana que tenía fiebre el 28 de abril y desarrolló una neumonía falleció el 2 de mayo a bordo del barco.

Una muestra tomada post mortem fue enviada a Países Bajos, donde las pruebas confirmaron una infección por el virus.

Su cuerpo permaneció a bordo del crucero, que zarpará rumbo a Países Bajos desde la isla española de Tenerife el lunes por la tarde.

- Suiza -

Un suizo desembarcó del MV Hondius en Santa Elena el 22 de abril y voló a Suiza el 27 de abril a través de Sudáfrica y Catar.

Comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo, después de su llegada a Suiza. Fue tratado en aislamiento y dio positivo al virus.

- Francia -

Una francesa repatriada del barco se sintió mal el 10 de mayo. Dio positivo y fue aislada. Su estado de salud se "deterioró esta noche" según las autoridades francesas.

- Estados Unidos -

Uno de los 17 estadounidenses presentes en el barco dio positivo. Otro presenta "síntomas leves", indicó el 10 de mayo el Departamento de Salud.