Un nuevo caso de discriminación y mal trato a mexicanos por parte de extranjeros se está viralizando en redes sociales, en esta ocasión por un argentino que corre a un trabajador ambulante mexicano en Tulum, Quintana Roo. ¿Qué pasó? A continuación te lo contamos.

En redes sociales está circulando un video en el que un argentino se exhibe a sí mismo mientras corre a un trabajador que vende pozol, una bebida ancestral originaria del sur de México, por calles de Tulum a bordo de su motocicleta.

Las imágenes fueron tomadas por el extranjero, pero retomadas por varias cuentas en redes sociales donde ha sido expuesto por racista y por discriminar a los mexicanos en su propio lugar de origen.

En las imágenes, el hombre argentino amenaza al vendedor de exponerlo en redes por circular en un área presuntamente indebida, incluso lo graba directamente y le toma las placas de su vehículo para acusarlo de estar vendiendo su producto en un lugar donde no se puede y donde no vive.

“No podés pasar por acá. Retrocede por donde vení”, le dice el turista al vendedor. “Te voy a subir a las redes, mira la placa. Dále, pendej*o. Acá no vivís tú. Andá a tu barrio, dale. Andá a tu colonia, acá no vengas. A tu colonia”, continúa diciendo.

Tras la diatriba del argentino, el vendedor aceptó irse y retroceder con su moto, adaptada con un triciclo donde lleva su producto. Hacia el final del video, el vendedor se ve a lo lejos saliendo del área, que supuestamente era un área peatonal del fraccionamiento Aldea Zama de Tulum, en Quintana Roo.

"Acá no vives tu". En Tulum, un argentino fue pasadito con un mexicano que vende pozol.

Si ven a nuestro compa porfa cómprenle, esa bebida es deliciosa, es helada y lleva cacao, que Starbucks y que nada.

Y a quien fue mala onda con él, aquí recibimos a muchísima gente de… pic.twitter.com/J63ButSFK1 — Playa Riviera (@PlayaRiviera) May 9, 2026

La publicación de dicho video ha resultado contradictorio para el extranjero debido a que los mexicanos han defendido al vendedor por hacer su trabajo y ganarse el pan de cada día "honradamente", mientras han criticado al turista por comportarse de manera inadecuada, discriminatoria y por faltarle el respeto a las personas locales.

Otros usuarios aceptaron que el motociclista hizo mal por circular en dicha vía, pero también señalaron que el argentino no debió correrlo ya que “externó su racismo ante un ciudadano del país que le abrió la puerta”.

“Imagínate acosar físicamente a alguien, lo cual es ilegal, para decirle que está haciendo algo ilegal”, “Yo vivo justo ahí, mucha gente hace eso y si es molesto, yo también les pido que den la vuelta como debe de ser pero gritarle que se vaya a su barrio no está nada bien, además los chicos del pozol son patrimonio local, trabajan durísimo todo el día, merecen respeto”, “Andá a tu barrio, andá a tu país”, “¿Anda a tu barrio? Harto estoy donde los argentinos racistas y clasistas de cag*ada discriminan a los demás, a su país deberían de irse, a ese tipo y de gente aquí nos los queremos, vayan a comerse a sus burros a su país, aparte de pobres, prepotentes”, son algunos comentarios que se leen bajo el video.