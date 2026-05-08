Un misterioso video que muestra una “estrella de ocho puntas” en el cielo se ha convertido en uno de los temas más virales en las redes sociales luego de que el Pentágono publicara este viernes decenas de “archivos nunca antes vistos” sobre ovnis, luego de que Donald Trump ordenara a la agencia hacerlo a principios de 2026. Las imágenes dadas a conocer han provocado inquietud entre la población, sobre todo porque para muchos serían la prueba contundente de que los humanos no están solos en el universo.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este 8 de mayo la liberación de archivos inéditos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, por sus siglas en inglés) y conocidos popularmente como OVNI (Objeto Volador No Identificado). Dicha medida forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros (PURSUE), iniciativa que ha sido impulsada por el gobierno del actual presidente de Estados Unidos.

Entre todos los documentos, imágenes y videos dados a conocer hubo uno que llamó la atención del público ya que reveló la presencia de una inusual estrella que hasta el momento nadie puede explicar qué es y cuál es su origen.

De acuerdo con lo informado, la extraña "estrella de ocho puntas" fue vista en 2013 y captada gracias a una cámara infrarroja, la cual grabó al ovni durante casi dos minutos desde un "sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense". Dicho material fue enviado por personal del Comando Central de Estados Unidos.

En el clip se observa una estructura geométrica inusual que parece mantenerse suspendida en el aire mientras se acerca y se aleja, para posteriormente, “salir volando” del lugar. “Este vídeo muestra una zona de contraste que se asemeja a una estrella de ocho puntas con brazos de longitud alterna”, se lee en la descripción del sitio web de archivos OVNI.

Lo que más llamó la atención es que tiene una forma poco común en comparación con aeronaves tradicionales, además de que el objeto parece permanecer estático por momentos.

El video provocó miles de comentarios y especulaciones, ya que mientras algunos usuarios aseguran que podría tratarse de un dron, otros creen que las imágenes muestran algo mucho más inquietante.

La llamada “estrella de ocho puntas” ya es considerada por usuarios como uno de los videos más extraños revelados por el Pentágono, departamento que ha reconocido públicamente la existencia de investigaciones relacionadas con avistamientos inexplicables captados por militares y pilotos.