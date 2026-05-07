Jennifer Lopez causó sensación en sus redes sociales luego de compartir un video de sí misma en el que se muestra tomando un baño de espuma en su lujosa tina, al natural y sin ropa.

La cantante, de 56 años, se grabó desde su baño para promocionar su colección de productos de belleza JLo Beauty, pero de una manera menos convencional y más atrevida. Dejó que su belleza eternamente joven hablara por sí misma e impactara a sus seguidores con su rostro liso y terso.

En la publicación, Jennifer aparece en su bañera, utilizando sólo un collar de oro y luciendo su cabellera color chocolate atado en un moño alto. “Estoy en la bañera y a punto de irme a la cama”, dijo la celebridad en el clip, qué rápidamente se hizo viral en internet.

“Porque estaba pensando, acabo de usar mi limpiador. Voy a ponerme el sérum. Voy a ponerme la crema para los ojos, la crema hidratante, el bálsamo Beso, el sérum para el cuello, hacer todo”, agregó promocionando sus productos de belleza.

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Su video publicitario improvisado fue compartido luego de que Jennifer se convirtiera en el tema de conversación sobre nuevos detalles revelados sobre la casa matrimonial que puso en venta después de que se divorció del actor Ben Affleck el año pasado.

De acuerdo con nuevos datos de TMZ, la actriz y cantante volvió a poner a disponibilidad de venta, y por tercera vez, la mansión que compró junto a Ben en California.

Según los informes, JLo está pidiendo un total de 49.9 millones de dólare s por la casa; inicialmente la puso a la venta por 60.8 millones.

Tras su divorcio, se reportó que la celebridad le había pagado la parte de lo que le correspondía a Affleck aún sin haberla vendido, esto debido a que llegaron a un acuerdo de divorcio en el que se estableció la repartición de bienes, aunque después se dijo que el actor no había recibido nada porque renunció a cualquier derecho de venta, lo que significó que Jennifer sería la total beneficiaria del dinero.

El tema sobre la venta de la mansión de Jennifer Lopez ha cobrado relevancia justo después del lanzamiento del tráiler de su nueva comedia romántica de Netflix, Office Romance.

En la cinta, López comparte protagonismo con Brett Goldstein, conocido por su participación en Ted Lasso, con quien protagoniza varias escenas cargadas de química y besos apasionados como parte de la historia.

En torno a esto, la misma celebridad ha hablado con entusiasmo sobre su experiencia en el rodaje, destacando la conexión profesional con Goldstein e incluso calificándolo como el “mejor besador en pantalla” con el que ha tenido el gusto de conocer, comentario que no pasó desapercibido entre los fans, que ya han hablado de romance entre los dos.