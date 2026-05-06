BTS está en México para presentar el "World Tour Arirang" en el emblemático Estadio GNP, donde su fandom conocido como armys se reunirá para cumplir su sueño de ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en el enigmático espectáculo que esta banda tiene preparada.

Los siete integrantes darán tres conciertos los días jueves 7, sábado 9 y 10 de mayo, por lo que aquí te damos los detalles más importantes para que puedas disfrutar de esta inolvidable experiencia.

¿A qué hora abren las puertas para el concierto de BTS en CDMX?

De acuerdo con Ocesa estos son los horarios de ingreso al GNP con respecto a la sección adquirida en la venta de boletos:

Check in VIP: 10:00 am - 3:45 pm

Puertas VIP: 3:00 pm

Soundcheck VIP: 4:00 pm

Puertas generales: 4:30 pm

¿Habrá venta de mercancía oficial del BTS World Tour?

Todas las armys que quieran llevarse un recuerdo podrán comprar su mercancía oficial dentro del estadio.

La compra VIP de merch inicia 10:00 am

¿Qué no al Estadio GNP Seguros?

Sal con tiempo de casa para hacer la fila de ingreso al Estadio GNP, pero no olvides que sin importar la puerta de acceso tus pertenencias serán revisadas por el equipo de seguridad del establecimiento, por lo que aquí te presentamos la lista de lo que está prohibido ingresar:

Cigarros electrónicos o vaporizadores

Maquillaje líquido

Tampones o toallas sanitaras abiertas

o toallas sanitaras abiertas Comida o cualquier bebida ajena al estadio, especialmente las embriagantes

Plumones, plumas y pintura en lata

Cadenas largas o joyería con picos

Guantes de led

Máscaras de polvo

Gotas para los ojos

Perfumes

Medicamento de venta libre

Cualquier tipo de aerosol como desodorantes, pintura, gas pimienta, spray

Encendedores o paquetes de cigarros

Armas

Sombrillas o paraguas

o paraguas Cualquier tipo de publicidad

Disfraces inflables que requieran baterías

inflables que requieran baterías Hebillas muy grandes con picos o estoperoles

También está prohibido el ingreso de drogas y su parafernalia

Rayos laser

Mascotas

Cualquier objeto que se considere peligroso

¿Qué objetos SÍ puedo llevar al concierto de BTS en CDMX?

Aunque la lista de los objetos prohibidos es extensa no te desanimes, el concierto será sensacional. Sin embargo, te hicimos una lista de las cosas que sí puedes pasar para ver a BTS

Cartulinas máximo de 22 x 29 cm

máximo de 22 x 29 cm Banners hasta de 33 x13 cm

Bolsas o mochilas de UN solo compartimiento que midan 30 x 30 cm máximo

Cangureras de 11 x16 cm máximo

Banderas sin hasta de hasta 1 metro

Peluches

Tubos para póster