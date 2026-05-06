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BTS está en México para presentar el "World Tour Arirang" en el emblemático Estadio GNP, donde su fandom conocido como armys se reunirá para cumplir su sueño de ver a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en el enigmático espectáculo que esta banda tiene preparada.
Los siete integrantes darán tres conciertos los días jueves 7, sábado 9 y 10 de mayo, por lo que aquí te damos los detalles más importantes para que puedas disfrutar de esta inolvidable experiencia.
¿A qué hora abren las puertas para el concierto de BTS en CDMX?
De acuerdo con Ocesa estos son los horarios de ingreso al GNP con respecto a la sección adquirida en la venta de boletos:
- Check in VIP: 10:00 am - 3:45 pm
- Puertas VIP: 3:00 pm
- Soundcheck VIP: 4:00 pm
- Puertas generales: 4:30 pm
¿Habrá venta de mercancía oficial del BTS World Tour?
Todas las armys que quieran llevarse un recuerdo podrán comprar su mercancía oficial dentro del estadio.
- La compra VIP de merch inicia 10:00 am
¿Qué no al Estadio GNP Seguros?
Sal con tiempo de casa para hacer la fila de ingreso al Estadio GNP, pero no olvides que sin importar la puerta de acceso tus pertenencias serán revisadas por el equipo de seguridad del establecimiento, por lo que aquí te presentamos la lista de lo que está prohibido ingresar:
- Cigarros electrónicos o vaporizadores
- Maquillaje líquido
- Tampones o toallas sanitaras abiertas
- Comida o cualquier bebida ajena al estadio, especialmente las embriagantes
- Plumones, plumas y pintura en lata
- Cadenas largas o joyería con picos
- Guantes de led
- Máscaras de polvo
- Gotas para los ojos
- Perfumes
- Medicamento de venta libre
- Cualquier tipo de aerosol como desodorantes, pintura, gas pimienta, spray
- Encendedores o paquetes de cigarros
- Armas
- Sombrillas o paraguas
- Cualquier tipo de publicidad
- Disfraces inflables que requieran baterías
- Hebillas muy grandes con picos o estoperoles
- También está prohibido el ingreso de drogas y su parafernalia
- Rayos laser
- Mascotas
- Cualquier objeto que se considere peligroso
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¿Qué objetos SÍ puedo llevar al concierto de BTS en CDMX?
Aunque la lista de los objetos prohibidos es extensa no te desanimes, el concierto será sensacional. Sin embargo, te hicimos una lista de las cosas que sí puedes pasar para ver a BTS
- Cartulinas máximo de 22 x 29 cm
- Banners hasta de 33 x13 cm
- Bolsas o mochilas de UN solo compartimiento que midan 30 x 30 cm máximo
- Cangureras de 11 x16 cm máximo
- Banderas sin hasta de hasta 1 metro
- Peluches
- Tubos para póster
- Maquillaje en polvo
- Tampones o toallas sanitarias cerradas
- Chicles CERRADOS
- Lipgloss cerrado o pomada para labios
- Líquido para lentes de contacto
- Cinturones o correas sencillas
- Para el ingreso de medicamentos deberán mostrar la receta y coincidir con el nombre de una identificación
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