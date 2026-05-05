Luego del intenso partido de ida de la semifinal entre PSG contra Bayern de la Liga de Campeones de la UEFA, este miércoles 6 de mayo es turno del encuentro de vuelta para definir quien pasa a la final programada a fin de mes.

En entrevista para AFP, Luis Enrique, entrenador del PSG, consideró que esta semifinal "no será diferente" del espectacular juego de ida, debido a que su rival es "un equipo sensacional" que será un "desafío" para el club francés.

Aseguró que los aficionados tendrán un partido de altísimo nivel entre los dos mejores equipos de Europa.

"Es un escenario apasionante para todo el mundo. Sentimos admiración por el Bayern, es una motivación para mostrar nuestro mejor nivel, en un ambiente increíble, contra un equipo sensacional", reveló.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern vs PSG?

Estos son los datos clave para que no te pierdas el partido clave de la Liga de Campeones rumbo a la gran final del 30 de mayo.

Fecha: miércoles 6 de mayo

Horario CDMX: 1:00 de la tarde

Sede: Estadio Allianz Arena, Múnich

Dónde ver por streaming: Fox ONE (Amazon)

En el partido de IDA que se jugó en el Estadio Parque de los Príncipes, en París, la tribuna del Bayern se quedó al ras del asiento al ver que su equipo estuvo a un gol del empate.

𝘿𝙤𝙨 𝙘𝙖𝙢𝙞𝙣𝙤𝙨, 𝙪𝙣 𝙙𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣𝙤.

𝙇𝙖 𝘾𝙝𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙣𝙨. pic.twitter.com/CcYZynjClI — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 5, 2026

En contraste, la afición del PSG festejó los goles que metieron:

Khvicha Kvaratskhelia: el primero en el minuto 24 y remató con un segundo en el minuto 56

Joäo Neves anotó en el 33

Ousmane Dembélé sumó dos más, uno en el 45 y en el 58

Entre las estadísticas del partido se destaca que el PSG realizó 390 pases y el Bayern 491, de los cuales el equipo francés reportó el mayor porcentaje de precisión al realizarlos, 86%.