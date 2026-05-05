El asesinato-suicidio de una familia dentro de su mansión en River Oaks, valuada en 1.2 millones de dólares, está sacudiendo a la comunidad, ya que entre las víctimas están una mujer embarazada y dos menores de edad, que eran residentes de esta zona lujosa ubicada en Houston, Texas.

De acuerdo con The Daily Mail, las autoridades señalan como principal sospechoso al esposo de la víctima y padre de los niños, Matthew Mitchell de 52 años de edad.

El hombre era conocido entre la comunidad y en sus redes sociales por ser un adinerado restaurador, copropietario junto con su pareja del restaurante Traveler's Table y ex CEO de una farmacéutica tejana.

El pasado 4 de mayo, el Departamento de Policía de Houston informó que tanto la niñera como familiares de las víctimas reportaron su preocupación al desconocer el paradero tanto de la pareja como de los menores.

Como parte del protocolo, los oficiales revisaron la casa en River Oaks donde encontraron los cuerpos de la familia.

Se confirmó que los niños, una niña de ocho años de edad y un niño de cuatro , fueron hallados sin vida en sus camas.

Enseguida, la policía de Houston inició con las investigaciones del caso e informaron, sin revelar detalles, que estaban tratando la muerte de la familia Mitchell como un asesinato-suicidio.

Entre las primeras líneas de investigación se mencionó que Matthew habría asesinado a su esposa, Thy Mitchell, quien estaba embarazada, además, de que se le vincula con la muerte de sus hijos.

Entre las reacciones reportadas por el medio estadounidense, se reveló que algunos vecinos aseguraron que la última vez que vieron a los pequeños fue la tarde del domingo.

Otros se mostraron consternados al afirmar que es la primera vez que sucede algo así en River Oaks.

En las redes de Thy Mitchell sus amistades y seguidores han dejado palabras de consuelo para el resto de la familia al difundirse la noticia de su muerte.