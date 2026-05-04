La cadena internacional de tiendas de autoservicio, Costco, durante este mes de mayo tiene previsto el cierre de sus tiendas en Estados Unidos por lo que sus clientes deben tomar precauciones.

Costco cuenta con una gran base de socios afiliados a sus decenas de sucursales que se ubican en cuatro continentes, por lo que la suspensión del servicio no es cosa menor para quienes adquieren sus productos a precio de mayoristas.

¿Cuándo es el Día de los Caídos?

Debido al Memorial Day que se conmemora el último lunes de mayo, y que en este 2026 caerá el día 26, Costco cerrará sus tiendas en EU.

La relevancia de esta fecha radica en que está centrada para honran a los militares fallecidos en alguna de las guerras en las que participado el país por lo que es un día feriado en el que varios servicios y dependencias gubernamentales cierran sus puertas.

¿Por qué cerrarán las tiendas de Costco en Estados Unidos?

De acuerdo con los horarios por días festivos establecidos por Costco, el próximo lunes 26 de mayo todas sus sucursales en Estados Unidos estarán cerradas, por lo que sus cientos de afiliados deberán hacer sus compras con anticipación.

Entre las sucursales de Costco en territorio estadounidense que no abrirán sus puertas están:

Seattle

Turkwila

Kirkland

Redmond

Issaquah

Pueblo de Aurora

Woodinville

Silverdale

Lynnwood Business Center

Lynwood

Covington WA

Gig Harbor

Federal Way

Everett WA

Fife Business Center

Tacoma

Puyalluo

Lake Stevens

Bonney Lake

Marysville WA

Lacey

Costco Tumwater

Sequim

Burlington WA

Langford

Bellingham

Wenatchee

Puerto Gigi

Vancouver WA

Foto: Costco.com

¿Cuál será el horario de las tiendas Costco antes del Memorial Day?

De acuerdo con Costco, previo al Memorial Day todas las tiendas estarán funcionando en su horario habitual.