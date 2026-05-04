TE RECOMENDAMOS
De la fama a vivir en la calle: la historia de Loni Willson tras divorciarse de Jeremy Jackson, actor de 'Baywatch'
Trump ordena operativo para liberar barcos atrapados en el estrecho de Ormuz en medio de tensiones con Irán
¿Por qué el Cinco de Mayo es más popular en Estados Unidos que en México? El origen de la celebración
La cadena internacional de tiendas de autoservicio, Costco, durante este mes de mayo tiene previsto el cierre de sus tiendas en Estados Unidos por lo que sus clientes deben tomar precauciones.
Costco cuenta con una gran base de socios afiliados a sus decenas de sucursales que se ubican en cuatro continentes, por lo que la suspensión del servicio no es cosa menor para quienes adquieren sus productos a precio de mayoristas.
¿Cuándo es el Día de los Caídos?
Debido al Memorial Day que se conmemora el último lunes de mayo, y que en este 2026 caerá el día 26, Costco cerrará sus tiendas en EU.
La relevancia de esta fecha radica en que está centrada para honran a los militares fallecidos en alguna de las guerras en las que participado el país por lo que es un día feriado en el que varios servicios y dependencias gubernamentales cierran sus puertas.
¿Por qué cerrarán las tiendas de Costco en Estados Unidos?
De acuerdo con los horarios por días festivos establecidos por Costco, el próximo lunes 26 de mayo todas sus sucursales en Estados Unidos estarán cerradas, por lo que sus cientos de afiliados deberán hacer sus compras con anticipación.
Entre las sucursales de Costco en territorio estadounidense que no abrirán sus puertas están:
- Seattle
- Turkwila
- Kirkland
- Redmond
- Issaquah
- Pueblo de Aurora
- Woodinville
- Silverdale
- Lynnwood Business Center
- Lynwood
- Covington WA
- Gig Harbor
- Federal Way
- Everett WA
- Fife Business Center
- Tacoma
- Puyalluo
- Lake Stevens
- Bonney Lake
- Marysville WA
- Lacey
- Costco Tumwater
- Sequim
- Burlington WA
- Langford
- Bellingham
- Wenatchee
- Puerto Gigi
- Vancouver WA
¿Por qué el Cinco de Mayo es más popular en Estados Unidos que en México? El origen de la celebración
¿Cuál será el horario de las tiendas Costco antes del Memorial Day?
De acuerdo con Costco, previo al Memorial Day todas las tiendas estarán funcionando en su horario habitual.
- De lunes a viernes: de 10:00 a 20:30
- Sábado: 9:30 - 19:00
- Domingo: 10:00 - 18:00
[Publicidad]