Cada 5 de mayo, en Estados Unidos se multiplican las fiestas con temática mexicana. El consumo de cervezas, guacamole, nachos y margaritas aumenta, mientras ciudades de todo el país organizan festivales con mariachis, bailables folclóricos y espectáculos culturales. Aunque podría parecer una fecha central del calendario mexicano, la realidad es que el Cinco de Mayo tiene mayor presencia y popularidad en territorio estadounidense que en México, donde suele pasar de forma más discreta.

Una de las principales razones de esta diferencia es una confusión histórica. Durante décadas, muchos estadounidenses creyeron que el 5 de mayo conmemora la Independencia de México, cuando en realidad esa fecha se celebra el 16 de septiembre. Ante esta idea errónea, en años recientes se han impulsado campañas informativas para aclarar que el Cinco de Mayo recuerda un episodio específico: la Batalla de Puebla de 1862, un acontecimiento clave en la historia nacional mexicana, pero no una festividad patriótica mayor como la Independencia o la Revolución.

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

El Cinco de Mayo conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862. Este enfrentamiento se dio en el contexto de la intervención francesa en México, que tuvo como antecedente la Guerra de Reforma (1857-1861). Tras años de conflicto interno, el país suspendió el pago de deudas con potencias extranjeras. Mientras Inglaterra y España aceptaron negociar, Francia optó por una intervención militar.

Las tropas francesas, encabezadas por el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez, avanzaron hacia el centro del país. En respuesta, el general Ignacio Zaragoza, entonces comandante del Ejército de Oriente, decidió concentrar la defensa en Puebla. La mañana del 5 de mayo, los soldados mexicanos lograron resistir y vencer en repetidas ocasiones a un ejército mejor armado y numéricamente superior en los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Aunque la victoria no fue definitiva para frenar la intervención francesa, el triunfo se convirtió en un símbolo del valor, la valentía y el patriotismo de los soldados mexicanos bajo el mando de Zaragoza, un episodio que fortaleció la identidad nacional.

¿Por qué se celebra más en Estados Unidos?

La expansión del Cinco de Mayo en Estados Unidos responde a una combinación de factores históricos, culturales y comerciales. Uno de los primeros antecedentes se remonta a cinco años después de la Batalla de Puebla, cuando comunidades mexicanas en Texas comenzaron a conmemorar la fecha con cantos y poesías en honor a Ignacio Zaragoza. El general era admirado por su carácter rebelde y por defender al pueblo frente a las injusticias y abusos de poder.

Este vínculo se reforzó porque Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829 en la Bahía del Espíritu Santo, una región que entonces pertenecía a Coahuila y Texas, y que hoy forma parte del estado de Texas, específicamente en la ciudad de Goliad. Para los más de 33 millones de personas en Estados Unidos con raíces mexicanas, Zaragoza representa una figura compartida de ambas historias nacionales. Por ello, en 1999, el Senado de Texas declaró a Goliad como el lugar oficial para celebrar el Cinco de Mayo.

Otro impulso importante vino desde las instituciones diplomáticas. En 1930, el consulado de México en Los Ángeles organizó una celebración oficial que reunió a mexicanos establecidos en Estados Unidos y a nuevos migrantes. A partir de ahí, otros consulados replicaron la iniciativa y, con el tiempo, la fecha comenzó a celebrarse incluso en espacios como la Casa Blanca, donde el presidente George Bush fue el primero en incluir el Cinco de Mayo en la residencia presidencial.

Identidad, movimiento chicano y mercadotecnia

Durante la década de 1960, el movimiento chicano encontró en el Cinco de Mayo un símbolo poderoso. En la lucha por los derechos civiles y el reconocimiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos, la figura de Ignacio Zaragoza y la victoria de Puebla se convirtieron en un emblema de orgullo y resistencia cultural, al representar la derrota de un ejército considerado invencible.

Con el paso del tiempo, el significado histórico y cultural de la fecha comenzó a mezclarse con intereses comerciales. En la década de los años ochenta, diversas marcas, especialmente cerveceras, impulsaron campañas publicitarias para asociar el Cinco de Mayo con el consumo de cerveza mexicana. Estrategias como el popularizado “Cinco Drinko” transformaron la conmemoración en una fecha festiva ligada al consumo.

A finales de los años noventa, campañas publicitarias exitosas lograron que, para muchos consumidores, el Cinco de Mayo se asociara más con bebidas y celebraciones que con su origen histórico. Así, la fecha trascendió a la comunidad hispana y se integró a la cultura popular estadounidense, aunque no siempre con claridad sobre su significado original.

Hoy, el Cinco de Mayo es una celebración ampliamente reconocida en Estados Unidos. Aunque su trasfondo histórico no siempre sea comprendido, sigue siendo una fecha que refleja la influencia de la cultura mexicana más allá de sus fronteras y abre la puerta a reflexionar sobre cómo se transforman las tradiciones según el contexto en el que se celebran.