Desde que salió a luz el supuesto romance secreto y prohibido que habrían tenido el Canelo Álvarez y Ángela Aguilar, los usuarios de redes sociales se han dado a la tarea de buscar varias pistas que confirmarían que hubo una relación entre ambos famosos; lo último dado a conocer revelaría que el boxeador le enviaba camiones repletos de flores para pedirle perdón a la hija de Pepe Aguilar cada que le fallaba; este detalle quedó al descubierto por una entrevista en la que Ángela contó que un hombre le mandaba este costoso regalo.

El público y los seguidores de Ángela Aguilar se sorprendieron al saber de la posible relación amorosa que tuvieron la ahora esposa de Nodal con el exitoso pugilista originario de Jalisco. El periodista Javier Ceriani reveló en su programa que ambos se veían a escondidas en el departamento de soltera de Ángela, esto debido a que el Canelo ya estaba comprometido con Fernanda Gómez.

Una vez que salió a la luz dicha información, los usuarios de redes sociales recordaron varias de las entrevistas que dio Ángela en los últimos años en las que, sin mencionar nombres, se refería a los hombres con los que salían o la cortejaban y los regalos que le daban. En una de esas ocasiones, la hija de Pepe Aguilar contó que uno de sus pretendientes cada que se equivocaba o le fallaba, le envía “camiones de flores”.

“El me fallaba muchísimo, pero cada vez que me fallaba me llegaban muchas flores, camiones de flores a la casa y era muy raro porque en el departamento donde vivía, el conserje ya sabía y me llegaban las flores y me decía ‘ay Ángela’”, contó la cantante, señalando que esta experiencia le ayudó a escribir su canción “Mis Amigas las Flores”.

Los internautas relacionaron estas palabras de la intérprete de “Qué Agonía” con una foto que compartió Fernanda Gómez hace un tiempo, en la cual presumió el regalo que le dio el Canelo: decenas de rosas, arreglos y figuras hechas con estas flores. De inmediato, los usuarios comentario la publicación: “Ángela decía que cada que le fallaban le llegaban ramos de flores hasta camiones de flores”, “Entre más grande el ramo más grande los cuernos con la Ángela”, “Y Ángela Aguilar: ‘soy fan de su relación’” y “Pero él le mandaba carros llenos de flores a Ángela Aguilar estando contigo casado”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque no existe evidencia que respalde estas afirmaciones, las críticas y señalamientos no han dejado de crecer, en un momento en el que la dinastía Aguilar atraviesa una de sus peores crisis.