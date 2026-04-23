Si bien Christian Nodal y Ángela Aguilar alegaron haber suspendido su boda religiosa por motivos de seguridad en Zacatecas, se acaba de revelar que la razón sería otra, y estaría lejos de las recientes polémicas de protagonizan como las presuntas infidelidades del cantante o el videoclip de Un Vals donde aparece la modelo Dagna Mata, quien comparte parecido con Cazzu y la nieta de Flor Silvestre.

De acuerdo con lo dicho en el programa de Javier Ceriani por parte de la presentadora Mandy Fridmann, a Nodal se le complicaría llegar al altar con Ángela debido a Belinda, con quien el sonorense estuvo comprometido hace algunos años.

“Mucho se ha hablado del casamiento cancelado y las noticias de por qué se canceló”, apuntó la presentadora. “Yo nada más te voy a decir. Es muy difícil, más no imposible, pero muy difícil que Christian se pueda volver a casar con Angelita o con quien sea”, agregó.

Después de lanzar la bomba, Mandy detalló que no podía hablar del tema, pero que lo haría sin reservarse nada en su momento.

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“Porque hay algo que se lo impediría y tendría que ver con eso… Belinda. El día que pueda decirlo, prometo que lo haré en tu show”, señaló Fridmann.

Tras las declaraciones, los internautas comenzaron a comentar en redes sociales que Nodal no podría casarse con nadie más debido a que ya se casó por la iglesia con Belinda en secreto.

Cabe destacar que la expareja se comprometió en mayo de 2021 y terminó su relación a inicios del 2022 en medio de un sinfín de polémicas relacionadas a las finanzas de la cantante de Sapito y Cactus y problemas entre Nodal y su familia política.

La "prueba" de que Belinda y Nodal se habrían casado en secreto

Las teorías de los fanáticos tienen un sustento particular, que data de 2022, precisamente, cuando la cantante argentina Tini Stoessel mencionó en un live con Belinda que estaba casada.

“Belinda, está casada, ¿o no?”, dice Tini en el video, a lo que Beli responde sorprendida y evidentemente avergonzada que no. Según responde Tini, ya le había visto el anillo: “Belinda, yo vi el anillo, pero boluda, yo vi… yo vi el anillo en una foto”.

Según respondió la también actriz de Mentiras, en ese momento todavía no había boda con Nodal, aunque ya estaban comprometidos: “Mi amor, pero todavía no hay boda”. Y Tini responde entre risas: “Ok, bueno. Están comprometidos”.

Hace unas semanas Nodal reveló en una entrevista que la boda religiosa con la hija de Pepe Aguilar en mayo había sido pospuesta por presuntos temas de seguridad en México.

La razón, según explicó, está relacionada con la presión pública que han vivido desde que su romance salió a la luz, pero principalmente por la inseguridad que vive el país luego de que ellos mismos presenciaron un ataque cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas a inicios de año.

“No sé, todavía no hay fichas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, reveló.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro”, agregó.