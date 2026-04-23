José Manuel Figueroa está decidido a llegar a las últimas consecuencias después de que la viuda de su hermano Julian Figueroa, lo acusara de abuso sexual. El cantante, de 50 años, afirmó que no va a perdonar a Imelda Tuñón e indicó que si la joven hizo tal señalamiento en su contra fue “por hambre” y por “lograr la nota”.

En febrero pasado el mundo del espectáculo se impactó tras la grave acusación que hizo Imelda Tuñón en contra de José Manuel Figueroa, a quién señaló de haber abusado sexualmente de su hermano Julián. En un audio en el que conversaba con su mamá, Imelda le dice que le sorprende que Maribel Guardia no haya hecho nada tras lo que Julián le habría revelado.

“No me imagino que un hijo mío llegue y me diga mamá me violaron y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol* y que no haya hecho nada”, se escucha decir a Tuñón Garza.

Tras estas polémicas declaraciones, José Manuel demandó a Imelda Tuñón y, recientemente, en una entrevista para Despierta América, compartió los avances del procedimiento legal y su postura ante el caso.

El hijo de Joan Sebastian no se guardó nada y aseguró que las declaraciones de Tuñón carecen de veracidad, insinuando que habrían sido motivadas por intereses personales. “Por hambre”, dijo tajante, a la par que agregó que “para lograr la nota” también habría sido una de sus motivaciones para señalarlo.

“Qué triste pensar que esa mujer por lograr una nota o por el hambre de querer triunfar… no sé, es que no tengo idea, no la conozco”, comentó. El reportero le preguntó si la perdonaría en caso de que llegue a pedirle una disculpa a lo que José Manuel respondió: “No yo creo que es muy grave su situación, yo creo que ya es una situación legal porque el daño ya lo hizo y el daño ya fue extenso, es irreparable el daño”.

Imelda Tuñón responde a José Manuel Figueroa

Ante la controversia, Imelda Tuñón no tardó en pronunciarse. En declaraciones para Despierta América reconoció que parte de lo que dijo anteriormente no debió hacerse público.

“Como dijo una de sus tías en una de las entrevista, son secretos de familia y yo tengo muy claro que no debí haber dicho eso, porque son secretos de familia”, expresó, dejando entrever que es algo de conocimiento dentro del círculo de los Figueroa.

Por su parte, Maribel Guardia rompió el silencio y en su momento, también compartió su sentir y postura ante el señalamiento de que José Manuel Figueroa abuso sexualmente de Julián. “Son temas tan feos, tan dolorosos, yo sé que a Julián ya esto le vale, él está en la luz, está en paz, está feliz y yo creo que lo que él quiere es que todos aquí estemos en armonía y estemos felices y aquí lo único que importa es el niño", dijo la actriz para De Primera Mano.