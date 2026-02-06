Un polémico audio ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la familia de Julián Figueroa y a Imelda Tuñón: en una grabación atribuida a la joven, Imelda hace graves acusaciones contra José Manuel Figueroa, señalándolo de un presunto abuso sexual hacia su propio hermano (el hijo de Maribel Guardia), al mismo tiempo que cuestionan el papel que jugó la familia en el caso, lo que ha desatado una intensa controversia en redes y medios.

La relación entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón se rompió desde hace más de un año, cuando en enero de 2025 la actriz de 66 años interpuso una denuncia por presunto descuido por parte de la joven hacia su hijo José Julián (quien durante la investigación de las autoridades se mantuvo con Maribel hasta que éstas determinaron que el pequeño debía volver con su madre).

Desde que sucedió esto, la familia del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón se han enfrentado en una guerra de declaraciones, en las que se han ventilado detalles íntimos tales como que presuntamente Imelda compraba drogas y las recibía en la casa de su exsuegra o que Julián Figueroa supuestamente maltrataba a la mamá de su hijo.

Entre todas las declaraciones que ha hecho Imelda en los últimos días la que más ha generado escándalo y una ola de reacciones ha sido la que menciona que José Manuel Figueroa abusó sexualmente de su hermano, Julián Figueroa; esto habría salido a la luz en un supuesto audio en el que Imelda Tuñón estaría hablando con su mamá y le dice que le sorprende que Maribel Guardia no haya hecho nada tras lo que Julián le habría revelado:

“No me imagino que un hijo mío llegue y me diga mamá me violaron y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo viol# y que no haya hecho nada”, se escucha en el audio el cual ha circulado por todas las redes sociales.

Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, pero José Manuel Figueroa sí lo hizo y conversó con Javier Ceriani.

Así reaccionó José Manuel Figueroa a la acusación de Imelda Tuñón de abuso a Julián Figueroa

En la entrevista que compartió el periodista Javier Ceriani, José Manuel Figueroa se mostró sorprendido por lo que dijo Imelda Tuñón sobre la acusación de que él habría abusado de su hermano Julián Figueroa. “Era el que más la defendía, no lo entiendo, te lo juro (...) subió el video y ya lo bajó”, dice el famoso.

José Manuel considera que esta revelación la hizo con el objetivo de perjudicar a Maribel; del mismo modo, señaló que no ha tratado a Imelda y que sólo la llegó a ver “una hora” cuando ella andaba con Julián.

Sobre la acusación de abuso sexual comentó que sus abogados están checando el video y aseguró que procederá de manera legal, por lo que se reserva sus comentarios.