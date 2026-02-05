La edición 2026 de Premios lo Nuestro ha causado gran expectativa desde que se anunciaron las nominaciones, en especial porque sería el pretexto perfecto para que se reencontraran algunas de las figuras que más polémicas han protagonizado en el último año, es decir, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

Si bien hasta hace unos días el reencuentro de estos tres cantantes era probable, ahora se ha dado a conocer que ninguno de los tres asistirá a la gala.

De acuerdo con afirmaciones hechas por la reportera Mandy Fridmann en el programa de Javier Ceriani, Nodal y su familia política habrían tomado la decisión de no asistir a la entrega de premios a pesar de estar nominadas en categorías destacables, esto para evitar ser el centro de la polémica y encontrarse con Cazzu.

Mandy Fridmann afirmó: “La dinastía Aguilar, que está muy nominada, hoy confirmo que no va”. “¿Cómo, si a ellos les encanta los premios, viven de los premios de la música”, respondió Ceriani con evidente sorpresa.

La periodista señaló que, al no ir los Aguilar, Cazzu tenía la oportunidad de asistir junto a su hija Inti y recibir el premio, pero al parecer tampoco tiene planeado presentarse: “Cazzu tampoco va, ni la dinastía Aguilar ni la Nodalezca”, apuntó.

Fridmann explicó que su asistencia a la premiación es un movimiento clave para promover su gira por Estados Unidos, misma que se extendió con nuevas fechas esta semana.

“Ya sabiendo que no iba a tener esa incomodidad, hubiera sido bueno que viniera porque era como un abrebocas de lo que vamos a ver en todo el tour a partir de mayo. Pero, pues no. Dijo: ‘No. Total, ya estoy sold out, estoy agregando ciudades, no tengo que hacer ningún rompehielos, ni un abrebocas. Voy directo a lo que voy’”, dijo.

Fue Mandy quien también reveló que los Aguilar estaban intentado que la organización de la premiación bloqueara cualquier participación de Cazzu en la gala: “Estarían presionando para que alguien no cante (...) La dinastía estaría diciendo: ‘Te podríamos cantar todos juntos (...) pero fíjate a quién no subís a cantar’”, afirmó.

Hasta hace unos días se dijo que había posibilidades de que Ángela Aguilar y su familia, incluido Christian Nodal, se encontraría con Belinda y Cazzu, pero posteriormente trascendió que Beli no asistirá debido a que está cumpliendo con compromisos laborales en España, ligados a su nueva serie Carlota.

Premios lo Nuestro se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Esta edición marcará un hito entre los fandoms de los Aguilar, Nodal y de Cazzu, ya que han estado comprometidos votando por sus artistas favoritos.

Cabe recordar que la premiación se hace a través de los votos de los fanáticos, por lo que son ellos los que deciden a los ganadores, pero no el headline de los artistas que subirán al escenario a cantar sus éxitos durante los números musicales.