Se espera que Bad Bunny actúe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo completamente en español, lo que ha inspirado a los fanáticos a aprender rápidamente el idioma.

En octubre, el cantante puertorriqueño, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, inauguró la temporada 51 de "Saturday Night Live" expresando orgullo por este logro en español, tras lo cual dijo en inglés: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Esa declaración avivó aún más la ira de algunos conservadores que han vilipendiado a Bad Bunny por pronunciarse en contra de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

El cantante canceló la parte de su gira en Estados Unidos el año pasado por temor a que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) fueran en contra de sus fanáticos.

Ha habido un frenesí en internet de personas publicando sobre las letras de Bad Bunny, incluidos puertorriqueños explicando la jerga utilizada por el cantante y personas que no hablan español documentando su esfuerzo para aprender el idioma.

¿Cuál es la postura de Bad Bunny ante el ICE?

La anticipación por su actuación de medio tiempo sólo ha intensificado desde el fin de semana pasado, cuando su disco "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", se convirtió en el primero en español en ganar el Grammy al álbum del año. Bad Bunny no se abstuvo de abordar en la ceremonia las operaciones federales de inmigración.

" Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ICE fuera ", dijo en inglés después de ganar su primer Grammy por álbum de música urbana. "No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses".

¿Cuál fue la reacción de los fans tras la participación de Bad Bunny en SNL?

Niklaus Miller, de 29 años, se ha tratado de aprender las letras de Bad Bunny desde la participación del cantante en SNL hace meses.

"Soy lo suficientemente iluso como para pensar 'esto sería fácil. Podría aprenderlo bastante rápido'", dijo Miller.

El fervor por aprender un nuevo idioma en un corto periodo de tiempo destaca el poderoso impacto de la cultura latina en Estados Unidos a pesar de la retórica y acciones antiinmigrantes del presidente.

"Se sintió como una forma de protesta" , dijo Miller. "¿Qué puedo hacer ahora además de lo que todos están haciendo para tratar de ayudar? Simplemente se siente bien".

Miller dijo que ha recibido mensajes de personas que se topan con los videos en los que sale con sus padres desde que comenzó a publicar sobre el proceso de aprender español. Dicen que se sienten vistos y apreciados.

Aunque Miller no ha aprendido toda la discografía de Bad Bunny, ha aprendido partes de seis canciones que siente que serán parte del espectáculo de medio tiempo, incluidas:

"Tití me preguntó"

"DtMF"

"BAILE INoLVIDABLE"

El día después de que se anunciará a Bad Bunny como el artista que encabezará el medio tiempo, O'Neil Thomas, de 28 años, un actor y creador de contenido de Nueva York, comenzó a aprender el catálogo del cantante.

"Estaba tan emocionado porque no era un artista que esperaba", dijo Thomas. "Y dado cómo estamos ahora con el estado del país, creo que él es la persona perfecta para encabezar un escenario tan enorme".

La respuesta a sus videos de TikTok, que muestran a Thomas aprendiendo "NUEVAYoL" y otras pistas, ha sido realmente positiva, agregó Thomas. Muchas personas puertorriqueñas se han acercado, diciendo que están orgullosas de que alguien fuera de la comunidad esté intentando aprender sobre su cultura.

Después del inglés, el español es el idioma más hablado en los hogares de Estados Unidos, a excepción de tres estados, según datos del Censo de Estados Unidos. Más del 13% de los residentes de cinco años o más lo hablan.

Para Thomas, la música de Bad Bunny ofreció la oportunidad perfecta para asumir el desafío de aprender un nuevo idioma.

"Amo el español y siempre quise aprenderlo", dijo Thomas. "Así que esto ha sido una introducción divertida para mí para finalmente concentrarme".