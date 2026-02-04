El exactor Eduardo Verástegui se lanzó con todo contra Bad Bunny, luego de éste se llevara la noche en la entrega de los Grammys; el activista calificó su música como "basura", además de que dijo que el cantante puertorriqueño se comporta como un "animal".

La crítica se dio a conocer luego de que el famoso, conocido por su postura conservadora, su activismo provida y por ser seguidor de Trump, compartiera sus impresiones sobre la música del reguetonero, uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y quien recientemente ganó el Grammy al Mejor Álbum del Año, convirtiéndose así en el primer disco en español en llevarse dicho reconocimiento.

Tras esta distinción al intérprete de “DtMF”, Verástegui, utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento con el contenido de las letras y el estilo musical de Bad Bunny. Su postura la compartió en su cuenta oficial de X, antes Twitter, y ha recibido cientos de críticas.

"El Conejito Malo ganó el Grammy del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen. Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal", escribió Verástegui, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y los fans de Bad Bunny.

Continuó: "Dice que el ICE es 'salvaje', mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad. Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apaguen el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad".

Días después, continuó hablando sobre el tema y dijo lo siguiente:

“Lo que produce el “conejito malo” Bad Bunny, no es arte. Lo que hace son misiles de basura cultural, orientados a la destrucción moral masiva. Es un experimento social, un producto de laboratorio cultural diseñado para normalizar lo tóxico, degradar el alma y anestesiar conciencias a través del ruido, la vulgaridad y el vacío. No mata el cuerpo, pero sí envenena el corazón de quien lo consume. Ojalá algún día se arrepienta, le pida perdón a Dios por el daño causado y use su influencia para el bien común: para elevar y no hundir, para glorificar a Dios y no al ego. Todavía hay tiempo para rectificar".

El Conejito Malo ganó el Grammy del año.

Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder.

Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo… pic.twitter.com/X1ks8xiV4M — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 2, 2026

Los internautas no tardaron en responderle, quienes le recordaron su pasado musical y en la televisión mexicana: “No m*mes, Eduardo, cantabas en Kairo; tantita madre”, “Oye Verástegui, ¿cuántos Grammys gano Kairo? Digo namás pa’ saber”, “Tampoco me gusta, pero como dices arriba, ‘no eres fiscal ni juez (...) pídele perdón a Dios’ por la intolerancia que habita en ti” y “Eso me suena a resentimiento , cada cual es libre de escuchar lo que desee”.

Esta no es la primera vez que Verástegui se pronuncia sobre artistas o temas que considera contrarios a sus principios religiosos y morales. Su activismo se centra en la defensa de lo que él llama "valores tradicionales".