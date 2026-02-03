Las redes sociales enloquecieron luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a la violinista de Nodal hablando por primera vez de la polémica que la persigue desde el año pasado, cuando comenzaron a circular rumores que la vinculan sentimentalmente con el intérprete de “Botella Tras Botella”, además de que también señalan que no soporta a Ángela Aguilar, ya que se le vio haciendo una cara de desagrado en un concierto de Nodal cuando la hija de Pepe Aguilar subió al escenario. "Me van a regañar", dijo Esmeralda Camacho ante las cámaras.

La violinista de la banda del famoso causó revuelo en redes sociales al negarse a responder preguntas sobre la controversia generada entre ella, Nodal y Ángela Aguilar. Su inesperada confesión "Me van a regañar", avivó las especulaciones sobre supuestas tensiones o una estricta orden de silencio impuesta en el círculo cercano de la polémica pareja.

Tras haber concluido el concierto de Nodal en León, Guanajuato, la prensa buscó a Esmeralda Camacho para preguntarle sobre su estatus laboral, ya que se especuló que había sido despedida por órdenes de Ángela Aguilar, luego de que se insinuara una infidelidad por parte del compositor.

En entrevista para “Ventaneando”, la violinista se mostró sonriente, pero nerviosa, y respondió con risas a los cuestionamientos del reportero, quien le preguntó si la habían corrido. “No, no me despidieron. Todo super bien, la verdad, todo bien. No puedo hablar del tema”, dijo,

También, dejó en evidencia la existencia de cláusulas que le impiden profundizar en asuntos personales que tengan que ver con su jefe, Christian Nodal, ya que se le preguntó sobre la existencia de acuerdos y respondió “Sí, exacto”.

Además, afirmó que su relación con Nodal y Ángela Aguilar es cordial. Pero, ante la insistencia del periodista, Camacho intentó terminar la entrevista diciendo: “Me van a regañar. Ya me voy, pero se la agradezco mucho… no puedo hablar”.

Estas palabras no solo confirmaron que el tema es sensible dentro del equipo de trabajo del sonorense, sino que también, despertó interrogantes sobre quién exactamente impondría esta “orden” y por qué. ¿Se trata de un control de comunicación por parte de Nodal para proteger su privacidad y la de su pareja o es por parte de Ángela Aguilar?