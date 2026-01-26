A pesar de todo el drama mediático que ha vivido Ángela Aguilar tras casarse con Christian Nodal, su padre- Pepe Aguilar - salió a su defensa reafirmando la confianza que tiene en el talento de su hija, casi desde que era una bebé.

En entrevista con Los Ángeles Times, el papá de Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar sólo exaltó el talento musical de su hija menor, quien en últimos años ha estado en el ojo del huracán tras protagonizar uno de los triángulos amoroso más mediáticos en México, donde se le señala de ser "roba maridos" pese a las aclaratorias intensas de la pareja.

"Es una artista que compone muy bien. Desgraciadamente, se ha perdido la atención por el ‘hate’ y otras cosas en los últimos años", destacó Pepe Aguilar al hablar de Ángela.

y reafirmó la confianza que le tiene a su hija pese a los señalamientos que ha enfrentado en los últimos años.

"Yo creo que es una artista que definitivamente dará mucho más que hablar por su arte que por cualquier otro aspecto . Cuando eso suceda, regresarán los fans que se merece" , aseguró Pepe Aguilar.

Más allá de su relación con Nodal, las críticas hacia la cantante de música regional se han centrado en su voz, constantemente comparan su forma de vestir y sus espectáculos con Cazzu, expareja del esposo de Ángela.

A esto se suma, las burlas por la cancelación de conciertos en Estados Unidos por la baja venta de boletos e incluso su aspecto físico se mantiene bajo el escrutinio público.

El intérprete de "Por mujeres como tú" recordó que el talento que observa en Ángela lo tiene desde que era casi una bebé, por lo que aprovechó para traer a la mente del público las primeras apariciones de su hija en el escenario.

"La primera vez que cantó fue a los dos años y medio. Yo estoy siempre muy metido en todo lo que tiene que ver con su carrera, ella aprendió esa manera de trabajar", relató el cantante.

Esta no es la primera vez, que Pepe Aguilar levanta la voz a favor de su hija menor con miras a limpiar su imagen y carrera artística que se ha visto afectada por su vida privada.

Incluso, el cantante ha promovido la venta de gorras con la frase viral de Ángela: "Amaaaar" tras recibir nominación a los Latin Grammy 2024.

¿Cuál fue la polémica más viral de Ángela Aguilar en 2025?

Cabe mencionar que durante 2025, la carrera artística de Ángela Aguilar pasó por una serie de críticas, una de ellas ocurrió en el último trimestre de ese año luego de que fuera premiada como "Compositora del año" en los Musa Awards.

Los cibernautas cuestionaron su trayectoria en dicho ámbito, queriendo saber sobre qué canciones o letras se le premiaban.

Aunado a ello, la polémica sobre este tema creció por la canción "La gata bajo la lluvia", que se hizo famosa por ser interpretada primero por Rocío Dúrcal y después por Lupita D'alessio.

En ese momento se destacó que a la autoría de la letra se agregó el nombre de Ángela Aguilar y del DJ Steve Aioki, al parecer sólo por haberle modificado una línea de la letra y titularla "Invítame un café", además de haber pagado una compensación económica al autor original.