El anuncio de como uno de los artistas invitados al Rodeo Houston 2026 ya está causando enojo y rechazo entre los cibernautas al tal grado que abrieron una petición para descartarlo del evento porque no representa los valores de Texas.

Aunque se esperaría que la desilusión de los fanáticos del Rodeo Houston 2026 se quedara en la web, unos lo llevaron más allá abriendo una petición en change.org para sacar a Pepe Aguilar del lineup de este año.

La creadora de la petición, Brittney Torres, argumentó que contratar al papá de "para el Rodeo de Houston 2026 no es lo adecuado. Su música simplemente no conecta igual con el público actual, y con las recientes controversias que lo rodean, mucha gente siente que ya no representa la energía ni los valores de nuestra ciudad".

Aseguró que los artistas invitados a uno de los eventos culturales más importantes del país deberían de reflejar la identidad de Houston.

"Elegir artistas que se sientan anticuados o desconectados de la comunidad le resta valor a lo que hace que este evento sea tan especial".

Aunado a ello, otros expresaron su rechazo al concierto de Pepe Aguilar en las redes sociales, recordaron que en las últimas presentaciones del cantante ha invitado a sus hijos, Ángela y Leonardo, al escenario e incluso a su yerno, creando un mayor malestar.

"Que decepción, con tantas otras opciones. Uno aquí deseando a Duelo, Grupo Frontera o Bobby Pulido. Y pienso que si va a poner a su hija y al Nodal...", se lee entre las reacciones.

Otros insistieron que los organizadores del Rodeo Houston, que combina la tradición ganadera de Texas con competencias de rodeo profesional enmarcadas por grandes conciertos, debieron traer a otros artistas.

"Pepe Aguilar, qué decepción. ¡Esperar el rodeo para ver a Grupo Frontera, Grupo Duelo, Intocable o a Bobby Pulido, pero nos traen a Pepe Aguilar!", escribió la cibernauta Angela Medina.

¿Cuándo se celebrará el Rodeo Houston 2026 en Texas?

El pasado 8 de enero se reveló el cartel con todos los artistas invitados a uno de los eventos culturales más grandes en aquel país.

  • Se celebrará del 2 al 22 de marzo
  • 19 artistas se subirán al escenario

Lista de los artistas que se presentarán en el Rodeo Houston 2026

  1. Riley Green
  2. J Balvin
  3. Russel Dickerson
  4. Lizzo
  5. Dwight
  6. Forrest Frank
  7. Luke Bryan
  8. Megan Monroney
  9. Creed
  10. Chris Stapleton
  11. Shaboozey
  12. Kelly Clarkson
  13. Pepe Aguilar
  14. Cross Canadian Ragweed
  15. The Red Clay Strays
  16. Koe Wetzel
  17. Parker McCollum
  18. Tim McGraw
  19. Cody Johnson

