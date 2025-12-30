Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar, explotó contra su sobrino Emiliano, quien la hizo objeto de sus más recientes posteos en los que se burla de su edad, por lo que la mujer se defendió de una forma inesperada.

Este lunes, sin razón aparente, el hermano mayor de Ángela Aguilar subió una foto de su tía a lado de una momia, en la se leía un mensaje provocador: "¿Qué onda tía? ¿Ya te estas arreglando para la exhibición?".

Aunque la publicación se llenó de risas, para Rubiales esta fue la oportunidad de defenderse respondiendo de forma irónica y contundente.

" Qué padre Emiliano que te acuerdes tanto de mí, yo también te quiero mucho. ¿Sabías que tú mamá y yo tenemos casi la misma edad ?".

¿Cómo respondió Marcela Rubiales a Emiliano Aguilar tras compararla con una momia?

La mujer de 71 años mostró haber tomado las fotos de la publicación como una broma, al igual que los seguidores del cantante.

"Emiliano ojalá y llegues a la momies, ja ja ja me haces reír mucho".

Cabe mencionar que este año, la relación sobrino-tía se mostró muy tensa en las redes sociales, dado a que Rubiales en diversas ocasiones comentó las publicaciones del hijo mayor de Pepe Aguilar exigiéndole que dejara de "atacar a la familia", cuando este exponía los "trapitos sucios" de Ángela, Leonardo, Christian Nodal o de su propio padre.

Hecho que más allá de calmar la situación provocaba que el cantante respondiera de forma más contundente a la controversia, llegando en ocasiones a los insultos y amenazas de exponer su pasado en las plataformas.

Foto: IG/ Emiliano Aguilar

¿Qué otras publicaciones polémicas ha hecho Emiliano Aguilar contra su familia recientemente?

Como parte del humor ácido que tiene Emiliano Aguilar también subió una foto comparando a Pepe Aguilar con el actor Steven Seagal, aunque en este posteo nadie del círculo cercano del cantante ha respondido.