Se suma otro personaje a la reciente fiebre de declaraciones y ataques de la familia Aguilar, Marcela Rubiales, tía de los cantantes Emiliano, Leonardo, Majo y Ángela Aguilar.

Emiliano, hijo del primer matrimonio de Pepe Aguilar, está echando toda "la carne al asador" con tal de defenderse de los señalamientos de su familia.

Ahora publicó un segundo video explotando contra su tía Marcela por haber escrito un mensaje en sus redes sociales defendiendo a sus otros sobrinos

De acuerdo con la periodista de espectáculos Flor Rubio, Marcela Rubiales habría escrito en el video donde Emiliano acusa a Leonardo de cobarde y le exige dejar de hablar de él:

"Das vergüenza, dije que ya no me iba a meter, pero es que no puedo callarme, y de veras crees: ¿Qué tu abuelita Flor y tu abuelito Don Antonio estarían orgullosos de ti?", menciona la hermana de Pepe Aguilar.

"Ya cállate. Deja de hablar de tu familia, haz tu trabajo, ve por ti mismo, no por ellos, no por el morbo, no por el odio. No me interesan los cinco minutos de fama. Me duele que seas así. Por su puesto que Leonardo no es cobarde, pero no sé va a agarrar a trancazos contigo", se lee en el mensaje de Rubiales compartido por la periodista.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre las declaraciones de su tía?

Emiliano volvió a sentarse frente a su celular para responderle a Marcela Rubiales.

Se lanzó contra ella descalificando su edad y reprochando que se haya metido en el pleito entre hermanos, ya que, además, no mantienen un vínculo familiar cercano.

"¿Tía para que te metes? ¿tú qué? Es más, te están esperando en Guanajuato, ¿que perdieron una momia ?", dice el Emiliano Aguilar en un tono irónico pidiendo que se aleje del asunto ya que su hermano Leonardo es un hombre que se puede defender sólo.

"Todo el mundo tiene una tía metiche. Ya estoy cansando todo mundo se mete que mi 'apa, que su esposa, mi hermano, mi hermana, mi tía", acusa el hijo mayor de Pepe Aguilar.

La guerra de declaraciones entre los Aguilar lleva varias semanas siendo protagonizada por Emiliano al ventilar los secretos e intimidades del resto de los miembros".

¿Quién en Marcela Rubiales?

Marcela Rubiales es una cantante de música ranchera también conocida "La rubia sexy de la canción ranchera", cuya carrera artística destacó en la década de los 80 y parte de los 90.

Es hija del primer matrimonio de cantante Guillermina Jiménez Chabolla, cuyo nombre artístico es Flor Silvestre, con el conocido locutor de radio en los 70 "Paco Malgesto", Francisco Rubiales.

La afamada artista y actriz contrajo segundas nupcias con el cantante Antonio Aguilar, con quien tuvo tres hijos, entre ellos Pepe Aguilar.

Formando un legado de la música ranchera en México.

Es decir, para tener claro el impacto de las declaraciones de esta mujer, Marcela Rubiales es tía directa de Emiliano, Leonardo y Ángela Aguilar.