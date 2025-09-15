“Que quede claro: yo nunca empiezo los problemas”. Emiliano Aguilar no se quedó callado y reaccionó luego de que su medio hermano, Leonardo, lo mencionara en pleno concierto al anunciar que cantaría un rap: "No se confundan, yo no soy ese Aguilar".

Seguro que a Pepe Aguilar no le estarán gustando los dimes y diretes que se traen sus hijos, de matrimonios distintos, en redes sociales.

La polémica en esta familia no para, ahora Emiliano lanzó un video atacando a su hermano, en el que lo acusa de ser un cobarde y le exige no meterse con él, por lo que en esta ocasión le dejará pasar esta burla ante el público, pero que ya no tendrá una segunda.

"¡Bájale de hue... Leonardo!, ya vi lo que dijiste en el concierto enfrente de todos... ¡bájale ... que yo no estoy jugando carnal!", sentenció Emiliano.

"Este mensaje va directo pa'ti, Leonardo, tú sabes que pedo. A mí no me andes tirando... y esto es para que toda la raza vea que yo nunca empiezo".

"¡Aguas, aguas! que sí sabes como soy yo. Yo sé que eres bien miedoso, carnal", afirmó el hijo de la primera esposa de Pepe Aguilar.

Este video de Emiliano se suma a una serie de otro más que ha lanzado en sus redes sociales criticando a tanto a su padre y sus medios hijos del segundo matrimonio del cantante, Leonardo y Ángela Aguilar, de quien ha hecho polémicas revelaciones e insinuaciones sobre su vida privada.

¿Por qué pelea la familia Aguilar?

Esta última ola de polémicas desatada por los integrantes de la familia Aguilar inició a raíz de la declaración que dio Pepe en una entrevista sobre la madre de Emiliano, en la que aseguró que ella se lo había llevado y que a su vez le había vaciado la casa que compartieron en aquellos años.

El hijo mayor del cantante estalló furioso subiendo una respuesta desmintiendo a Pepe Aguilar, luego continuaron los señalamientos entre ellos de manera directa e indirecta, incluso usando a la mascota familiar, un perro pug negro, para este fin.